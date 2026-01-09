La juez cita a Santos Cerdán como imputado por mentir en el Senado, dos días después de que comparezca en el caso Leire

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha visto cómo las citaciones judiciales que tiene pendientes se han concentrado la primera semana de febrero. El lunes día 2 comparecerá como testigo en el caso Leire o caso Fontanera y el jueves 5 ha sido citado como imputado por la querella por falso testimonio que interpuso Hazte Oír contra el expolítico navarro al entender que mintió en su primera comparecencia en el Senado en la comisión de investigación que tiene abierta en relación con el caso Koldo.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María Paloma Montaño, acuerda la citación de Cerdán, en calidad de investigado, a la vez que remite a la Audiencia Provincial de Madrid el recurso interpuesto por su defensa contra la admisión a trámite de la querella de la organización provida que ejerce la acusación popular en el procedimiento.

La magistrada ya rechazó en diciembre archivar la causa abierta en octubre por falso testimonio contra Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre la relación que mantenía con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en su primera intervención en la comisión de investigación del Senado. La magistrada entendía "precipitado" proceder al archivo, pese a que así se lo había pedido la defensa del ex número tres del PSOE y la fiscalía, que no aprecia delito en los hechos imputados.

La jueza explicaba en su resolución que no se trataba de "una representación valorativa o subjetiva" de las palabras de Cerdán en su primera comparecencia ante los senadores. "Las preguntas eran claras y las respuestas del querellado también fueron claras. No, a todas las preguntas. Y según mantiene el querellante, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, revelaría lo contrario", afirmaba la magistrada.