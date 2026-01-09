El PP arremete contra el plan de financiación de Montero por crear "independentistas de primera y ciudadanos de segunda"
Tras el anuncio de María Jesús Montero, el PP, a través de sus vicesecretarios de Economía, ha reaccionado en redes sociales mostrando su rechazo al nuevo modelo de financiación
El Partido Popular (PP) insiste en su oposición feroz al plan para renovar el sistema de financiación autonómica presentado esta semana por el Gobierno en dos tiempos. Primero fue el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien tras su primera entrevista en la Moncloa con Pedro Sánchez, anunció el nuevo modelo por lo que concernía a Catalunya, según el cuál esta comunidad recibiría 4.700 millones de euros adicionales y se beneficiaria, tal y como afirmó el líder republicano, del llamado principio de ordinalidad. Veinticuatro horas después, este mismo viernes, la vicepresidenta primera y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba el resto del modelo, y afirmaba que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernada desde 2023 por el PP.
La reacción al anuncio de Montero no tardó en producirse, a través de las redes sociales, por parte de los dos máximos responsables económicos de la dirección del primer partido de la oposición, los vicesecretarios de Economía y Hacienda, Alberto Nadal y Juan Bravo. Para este último, lo planteado por la 'número dos' de Sánchez en el Ejecutivo, que es además la 'número dos' en el PSOE y la líder del PSOE de Andalucía, supone sencillamente que en España existan "independentistas de primera y ciudadanos de segunda". Nadal, por su parte, quien fue secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de Mariano Rajoy, argumentó que "el Estado somos todos y los ciudadanos de las comunidades autónomas van a ganar de financiación autonómica lo que pierdan de financiación estatal".
Noticia en elaboración.
