El PP llevará a Paco Salazar al Senado y a Zapatero para que explique "si blanqueó a una dictadura para forrarse"

El Partido Popular (PP) comienza el año político como terminó el anterior, martilleando en los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno. En la inauguración de la reunión interparlamentaria que el primer partido de la oposición celebra este fin de semana en A Coruña, y que clausurará el domingo Alberto Núñez Feijóo, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, anunció que el Grupo Popular llamará a comparecer en la comisión de investigación del Senado al ex dirigente socialista y ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, apartado tras las denuncias en su contra de acoso sexual por parte de varias trabajadoras de la Presidencia del Gobierno.

El anuncio se produce a apenas dos semanas de que comience la campaña electoral en Aragón, en la que la exministra Pilar Alegría liderará la candidatura socialista frente al presidente popular de esa comunidad, Jorge Azcón, y la presencia de Salazar en la Cámara Alta se producirá antes de la cita con las urnas. Tellado aseguró que "Salazar es el quinto pasajero del Peugeot, y tendrá que dar explicaciones". En una intervención en la que también arremetió duramente contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que también el PP llevará al Senado para que de explicaciones sobre lo que, según el propio número dos de Feijóo, sobre si "ha utilizado el buen nombre de nuestro país para blanquear a una dictadura a cambio de forrarse", señaló tras abrir diligencias previas la Audiencia Nacional este viernes contra él por una denuncia del grupo uktra Hazte Oír sobre su presunto vínculo con Maduro y sus actitividades criminales.

Se da la circunstancia, perfectamente calculada por el PP, de que Alegría, cuando el pasado verano aparecieron las primeras denuncias contra Salazar, le respaldó, aunque en apenas horas rectificó su postura, cuando el PSOE ya destituyó a Salazar justo cuando el Comité Federal le iba a a nombrar en un importante puesto en la Ejecutiva Federal, reestructurada de urgencia tras estallar el caso de Santos Cerdán. Después, en otoño, Artículo 14 publicó una fotografía de Alegría y Salazar comiendo juntos en un restaurante en Madrid, poco antes de que aparecieran más denuncias en contra del dirigente del PSOE, ante las cuales la entonces portavoz del Gobierno terminó mostrando su "decepción" personal.

Noticia en elaboración.