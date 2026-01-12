El asesor fiscal de los Pujol admite que las regularizaciones de la fortuna en Andorra se hicieron "deprisa y corriendo"

Uno de los testimonios que se esperaban con más expectación en el juicio a la familia Pujol se ha producido este lunes en la Audiencia Nacional. El que fue asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, ha señalado que sus servicios fueron requeridos para completar las regulaciones fiscales que el expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos presentaron "deprisa y corriendo" en 2014, año en que se conoció la existencia de la fortuna que ocultaban en Andorra y que el entonces líder de Convergència confesó y justificó en una carta con la herencia de su padre, el abuelo Florenci.

Las primeras palabras de Sánchez Carreté ante el tribunal que juzga a la familia Pujol fueron para, en cierto modo, desvincularse de los hechos que se juzgan, porque aseguró que eran clientes del despacho, pero no suyos. No obstante, explicó que acudieron a él para preguntarle cómo debían hacer la regularización fiscal del dinero en Andorra y que coordinara la presentación de las declaraciones complementarias, le dieron sus cuentas en Andorra desde 2010 y él reclamó desde 2008. El 7 de julio de 2014, el mismo día que 'El Mundo' publicó la existencia de esas cuentas, el asesor fiscal mantuvo una reunión con los abogados de la familia Pujol. En ese encuentro se diseñó la estrategia para regularizar ante Hacienda los fondos de la familia Pujol en Andorra. El expresident confesó su existencia el 25 de julio.

Casi un año después, en 2015, según la versión de Sánchez Carreté, le enviaron documentación para que revisara si las complementarias presentadas eran o no correctas, pues en agosto de 2014 la Agencia Tributaria abrió una inspección. Sánchez Carreter precisió que fue entonces cuando le dieron dos pendrives con datos sobre las cuentas de algunos miembros de la familia Pujol en Andorra "para que comprobara si las complementarias que se habían hecho, digamos, deprisa y corriendo en julio de 2014 estaban bien hechas".

También le reclamaron una trazabilidad del movimiento que habían seguido los bonos, pero se vio "incapaz de hacerlo", por lo que les aconsejó "un auditor" para que se ocupara de ello. En su despacho, Consultores de Economía y Tributos, en el centro de Barcelona, fueron incautados documentos considerados clave para sustentar la acusación contra los Pujol. También se le atribuye conocimiento sobre la estructura offshore presuntamente utilizada por Jordi Pujol Ferrusola para ocultar sus ingresos.

Desde 1983

El testigo ha recordado que en 1983 empezó a ser asesor fiscal del expresidente Jordi Pujol Soley y de mujer Marta Ferrusola y que, posteriormente, efectuó determinadas gestiones vinculadas a tres empresas del primogénito del mandatario, Jordi Pujol Ferrusola. "Lo hacía el despacho, yo no", ha repetido durante su declaración para desvincularse de determinadas operaciones. Sánchez Carreter ha explicado que ellos recibían documentación contable de las empresas y que únicamente revisaban los ingresos (no su procedencia) y los gastos que eran deducibles.

"En el trabajo de asesor fiscal no se entra en si los ingresos son adecuados o no", sino si "se debían declarar a Hacienda", independientemente de los medios materiales y personales de las empresas. "Nunca hicimos la contabilidad, solo en la fiscalidad", ha insistido. El fiscal Fernando Bermejo le ha recordado que, como testigo, está obligado a decir la verdad.

Costa Rica

A continuación declaró como testigo Luis Agramunt, también imputado en el caso Gürtel, que ante el tribunal admitió haber constituido en septiembre de 2010 en Costa Rica la sociedad anónima Blueshield Capital Group, aunque aseguró que ignoraba su actividad. Los investigadores consideran que se hizo "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".

En la constitución intervienen los ciudadanos costarricenses Juan Bautista Alfaro y Silvia María Vega Arce, a quienes se nombra presidentes. Como secretario se designa a Vicente Luis Agramunt, al que ella representa en ese acto, mediante apoderamiento otorgado en Miami, Florida. Ese mismo día Agramunt, como secretario y representante de la citada mercantil, otorgó amplios poderes sobre la empresa a Enrique José Vargas Tabernero, Juan Antonio Piedras y al propio Pujol Ferrusola.