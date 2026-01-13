PP y PSOE calientan el choque entre Almeida y Collboni por las políticas de vivienda en Madrid y Barcelona

José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni acudirán este miércoles a defender en el Senado sus contrarias políticas de vivienda. Los alcaldes de Madrid y Barcelona, respectivamente, comparecerán en la comisión de Vivienda de la Cámara Alta y, aunque no habrá un debate cara a cara entre ambos, PP y PSOE presentan la cita como un choque entre dos modelos opuestos y lo elevan a categoría de 'Clásico', como si se tratara de un enfrentamiento entre el Madrid de José Mourinho y el Barça de Pep Guardiola.

Fue la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, la primera en hablar de la cita como un "Madrid-Barça muy revelador", pese a que el regidor conservador es un proclamado seguidor del Atlético. Este miércoles, eran fuentes socialistas las que recordaban que "el Clásico se juega en el Senado". Lejos de haber un balón de futbol y mucho menos un enfrentamiento directo, ambos partidos han calentado el ambiente este martes, con la Ley de Vivienda como principal foco de discrepancias.

Contra las políticas del Gobierno

A pocas horas de la comparecencia, fuentes del PP denuncian que las políticas impulsadas por el Ejecutivo de PSOE y Sumar "castigan" a los ciudadanos con "impuestos altísimos" y "una intervención del mercado que ha provocado que los precios de venta y alquiler estén disparados". A esto, desde el entorno de Martínez-Almeida añadían que la Ley de Vivienda está "acabando" con el mercado del alquiler y que el alcalde pondrá el foco en su "esfuerzo" para "aumentar la oferta y fomentar la construcción de nuevas viviendas".

Además, voces conservadoras añaden que el camino para solventar la crisis de la vivienda pasa por "dinamizar el mercado" bajando los impuestos, aumentando la oferta y con "tolerancia cero con la okupación". Sobre este último asunto, los populares convocaron en noviembre una sesión monográfica en la comisión de Vivienda a la que asistieron representantes de JUPOL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Los datos

El mismo entusiasmo, con alegato distinto, se desprende de las filas socialistas. "Se va a demostrar que la Ley de Vivienda funciona", subrayaban fuentes del PSOE este martes antes de recriminar al alcalde de la capital que se niegue a aplicarla la legislación estatal "a pesar de las graves necesidades de habitabilidad en la capital y de la constante subida de los precios del alquiler". Además, llevan el asunto a un choque de cifras, defendiendo el descenso de un 4,9% de los alquileres de Barcelona frente al aumento del 9,7% de los precios en Madrid.

Además, fuentes cercanas al propio Collboni apuntan a que el alcalde de Barcelona también sacará pecho de su decisión de no renovar cerca de 10.000 licencias de pisos turísticos, lo que permitirá que en 2028 regresen muchos hogares al mercado del alquiler. Y tampoco se quedará atrás a la hora de defender el impulso desde el consistorio catalán de la construcción de viviendas, con el objetivo de terminar su mandato entregando 3.000 pisos.