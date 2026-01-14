La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña

La cumbre sobre el nuevo sistema de financiacion autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada en la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades salvo Cataluña.

La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Juqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Cataluña reclama al PP que no fomente el "anticatalanismo”

La consellera de Economia de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, es este miércoles una de las principales protagonistas del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será la dirigente territorial que con más ahínco defenderá el nuevo modelo de financiación que expondrá Montero, y lo hará levantando tres banderas: que se trata de una fórmula "más justa", equitativa y transparente de reparto, que la solidaridad queda garantizada y que ninguna autonomía pierde. Sin embargo, consciente de que delante va a tener un muro hostil conformado por la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, ha pedido a los populares que dejen de fomentar el "anticatalanismo" y que debatan sobre el modelo "con responsabilidad" y de forma "serena y racional" en base a los datos.

Y es que la mayoría de barones del PP han rechazado sin ambages la financiación acordada por la Generalitat y ERC con el Gobierno tachándola de "insolidaria" y reprochando que se haya abordado de forma bilateral una cuestión que afecta a todos los territorios. Romero acude a la cita del Consejo para rebatir toda y cada una de esas críticas. Para defender que el actual modelo vigente es más desigual que el que se propone ha puesto de ejemplo que en estos momentos en Extremadura se recibe "1.000 euros más por habitante" que en Murcia. La distancia de la comunidad que más recibe respecto la que menos, ha recordado, es de 1.500 euros por habitante cuando lo que se plantea ahora supondrá reducirla a 500.

Información: Sara González.

Madrid rechaza una propuesta hecha "a machetazos al dictado" de ERC

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sido tajante. "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid jamás aceptaremos un modelo que discrimine a los madrileños y así lo hará saber hoy la propia consejera de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El número dos del gobierno de Ayuso ha definido la propuesta como un "privilegio" a Esquerra Republicana de Catalunya. Se trata, ha dicho, de "una propuesta de financiación autonómica hecha a machetazos al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña y que lógicamente perjudica gravemente a la Comunidad de Madrid". La alternativa, según las estimaciones hechas en Sol, supone un incremento de 365 euros por madrileño frente a los 588 que recibiría Cataluña, un 61% más según ha subrayado García.

"Esto no va solo de recursos, no va solo de financiación, esto va de España y va de la forma y manera en la que vamos a financiar y garantizar los servicios públicos, que con Sánchez están en riesgo", ha añadido.

Información: Víctor Rodríguez.

Page eleva el tono: "No debe salir"

Lucía Feijoo Viera

"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política".

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo está exponiendo a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que María Jesús Montero exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, porque "es lamentable que Junqueras tenga mas informacion que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC.

Información: May Mariño / Ana Cabanillas.

Canarias, decepcionada: "Seguimos a la cola de España"

También mostró su decepción la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, al constatar que la ministra de Hacienda no aportó información nueva ni documentación técnica que permita evaluar con rigor la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

La consejera lamentó que el Ministerio de Hacienda se limitara a reproducir los mismos argumentos ya conocidos a través de los medios de comunicación. “No se nos ha informado de nada más; la ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa”, afirmó. Asián resumió el resultado del encuentro de forma tajante: “Estamos como estábamos antes”, subrayando que las comunidades no obtuvieron datos adicionales de valor y "Canarias sigue a la cola en la financiación".

Información: Flora Marimón.

Murcia se alinea con el PP contra un modelo en el que es la comunidad más beneficiada

El Gobierno regional de Murcia no descarta plantar a la ministra de Hacienda en la reunión, dispuesta así a rechazar la propuesta del Ejecutivo central para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en consonancia con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y algunas, incluso, por el PSOE.

Como adelantó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, en una entrevista en La Opinión el pasado domingo, "la nueva financiación reduce la brecha entre las comunidades, pero no la elimina". Por este motivo, augura que la Región seguirá siendo "la peor financiada" tras la reforma y duda si no habrá detrás de la misma "una subida de impuestos".

Un día después, era el propio presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, el que, tras adelantar que acudirá al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse la reforma, dijo que no va a "aceptar ninguna propuesta que suponga un agravio comparativo", asegurado que "el modelo Junqueras condena esta tierra a seguir infrafinanciada". En una entrevista en Onda Cero realizada este martes, no descartó "un plante de las comunidades autónomas en el CPFF porque Sánchez ya nos ha plantado".

Información: Jaime Ferrán.

Asturias: "No nos gustan las formas"

"Venimos a defender los intereses de Asturias. No nos gustan las formas, ni que nos pidan adherirnos a un contrato de un plato precocinado". En estos términos se ha expresado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, antes de entrar este miércoles en Madrid en las dependencias del Ministerio de Hacienda, donde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita comenzó alrededor de las 10.30 horas.

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo modelo prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las regiones, lo que supondría 248 millones más para Asturias. No obstante, los detalles del sistema aún no se han concretado y deberán explicarse a las comunidades autónomas durante la sesión de esta mañana.

Información: Xuan Fernández.

"Extremadura tiene derecho a la misma sanidad y educación que Madrid o Cataluña"

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo de la Junta de Extremadura a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica del Gobierno y ha defendido que todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos de calidad. "Venimos a defender la Constitución Española, la igualdad y la justicia", ha señalado minutos antes de iniciarse el cónclave en Madrid.

Manzano ha recordado que Extremadura recibirá "cero euros" del paquete de 21.000 millones anunciado por el gobierno central, una propuesta que a su juicio no representa a las comunidades que tienen "serios problemas de despoblación" al primarse esta al 97%. "¿Qué pasa con territorios como el nuestro, con apenas un millón de habitantes y muy extenso?", se ha preguntado la consejera tras reivindicar que los extremeños "tienen derecho a recibir los servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones de cómo se prestan en Madrid, Cataluña, Andalucía o Baleares".

Información: Rocío Entonado Arias.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

Andalucía traslada a Montero su 'no' a la financiación

El Gobierno de Juanma Moreno ha acudido a la reunión clave con el Ministerio de Hacienda sobre la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica con una posición de rechazo firme y sin intención alguna de abrir ninguna negociación. "Es un sistema que nace muerto", zanjó la consejera Carolina España sumándose así al frente común de todos los territorios gobernados por el PP y también varios gobernados por el PSOE como Castilla y León y Asturias.

La propuesta elaborada y presentada por María Jesús Montero tiene como punto de partida una mejora de la financiación a Cataluña que es la comunidad que más ve incrementado sus recursos en relación con su población. Pero, en el caso andaluz, supone un sensible incremento de la capacidad económica. Concretamente, con el nuevo reparto se conceden 4.850 millones de euros adicionales y al mismo tiempo se fija el compromiso de revisar el Fondo de Compensación Interterritorial para aportar otros 965 millones de euros adicionales.

Información: Javier Alonso.

Aragón vuelve a rechazar el nuevo sistema "que solo beneficia a Cataluña"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es en ningún caso aceptable que se pacte unilateralmente con los independentistas, solamente para el beneficio de Cataluña" y reclama un sistema negociado entre todas las comunidades autónomas.

"Este es un sistema de financiación que han pactado el señor Sánchez y la señora Alegría con Junqueras (ERC) directamente, simplemente para mantenerse en el poder unos meses más", ha asegurado el consejero aragonés, por lo que "no es el mejor sistema de financiación ni para los aragoneses ni para el conjunto de los españoles".

Información: S. H. V..

"Desde Galicia haremos todo lo posible para que no se haga realidad la nueva propuesta"

Por si la postura de rechazo a la propuesta de financiación autonómica avanzada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, no era suficiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido de manera mucho más rotunda, comprometiendo que Galicia va a hacer "todo lo posible para que no se haga realidad" ese nuevo modelo planteado por el Gobierno, que esta mañana se está abordando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras participar en el acto de colocación de la primera piedra a la planta de carbón vegetal de Xeal, en Dumbría (A Coruña), ha considerado que se trata de un modelo destinado a «beneficiar clarísimamente» a una comunidad, que es Cataluña, mientras se "detrae" a las demás.

Por eso, ha asegurado que este rechazo es el que va a manifestar Galicia en el CPFF y supone que es lo que dirán también "la mayoría" de las comunidades autónomas, incluso algunas socialistas, ya que ha recordado los posicionamientos del presidente de Castilla-La Mancha y el del Principado de Asturias.

Información: X. A. Taboada.

Baleares critica a Montero: "Nos dejan las migajas"

El Govern balear se muestra dispuesto a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero rechaza frontalmente la forma en que el Gobierno ha iniciado el proceso. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advierte en Madrid de que el nuevo modelo "no se puede negociar pensando solo en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás", y responsabiliza directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber arrancado la negociación "muy mal".

Tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Costa explica que Baleares acudía al encuentro con escepticismo, aunque reconoce que la presentación formal de una propuesta por parte del Ministerio abre, por primera vez, un marco real de negociación. "No sabíamos si la propuesta estaba cerrada o si era negociable. Hoy queda claro que es una primera propuesta, unas bases, y que se puede negociar. Y si se abre la negociación, Baleares estará en ella", afirma.

No obstante, el vicepresidente subraya que ese paso adelante queda empañado por la manera en que el Ejecutivo central ha gestionado el inicio del proceso. A su juicio, no es aceptable que una reforma que afecta a todas las comunidades autónomas se haya empezado a perfilar mediante acuerdos bilaterales con una sola fuerza política.

Información: Guillem Porcel.