Imputan a la mano derecha de Prohens por colocar al chófer de la presidenta

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido el vehículo oficial de la primera autoridad de Baleares.

La denuncia que ha motivado esta imputación fue presentada por el antiguo chófer, que acusa a Alejandro Jurado de haber maniobrado para apartarle de este trabajo y colocar a un familiar suyo, quien también ha sido imputado por el juez y tendrá que declarar el mismo día que el jefe de gabinete.

Plan "ilegal, injusto y arbitrario"

Este conductor que ha presentado la denuncia sostiene que fue víctima de un plan “ilegal, injusto y arbitrario” para apartarle de este destino, sin tener en cuenta su amplia experiencia, como demuestra que fue el chófer oficial de los presidentes Bauzá y Armengol. En cambio, el Govern nombró al familiar de jurado, que apenas tenía experiencia demostrada como conductor. Este chófer, además, fue el responsable de un accidente, que tuvo lugar a la salida del aeropuerto, cuando iba él solo en el coche oficial. A raíz del accidente, en el que no se vio implicado ningún otro vehículo, el coche oficial quedó completamente destrozado y tuvo que ser sustituido. El conductor tuvo el percance minutos después de trasladar a la presidenta Prohens al aeropuerto.

El juzgado lleva meses investigando esta querella y no ha adoptado la decisión de imputar a la mano derecha de Marga Prohens hasta que no ha recibido una serie de documentos que solicitó al Govern. Reclamó el expediente completo sobre el proceso de selección del nuevo chófer, un destino oficial al que se presentaron unos 200 aspirantes, aunque casualmente el profesional elegido fue el familiar del jefe de Gabinete del Govern. La jueza se dirigió a la conselleria de Presidencia para que entregara el expediente completo de la oferta pública para designar este empleo.

La jueza solicita el atestado del accidente

Además de la imputación formal de Alejandro Jurado, que tendrá que acudir al juzgado acompañado de un abogado, la magistrada también ha remitido un oficio a la Policía Local de Palma y a la Guardia Civil de Tráfico. Ordena que se le remita “a la mayor brevedad posible” el atestado completo, o el informe, del accidente de tráfico que protagonizó el chófer de Prohens el pasado día 14 de mayo del año 2024 en las inmediaciones del aeropuerto de Palma. Un percance donde únicamente se vio implicado el vehículo oficial, que tuvo que ser apartado del servicio oficial debido a los importantes daños.

Al mismo tiempo, el juzgado también ha enviado un oficio a una compañía aseguradora que cubría la responsabilidad del vehículo oficial, para que remita toda la documentación relativa al siniestro del coche. La jueza quiere saber todos los detalles y pretende averiguar en qué momento la aseguradora recibió la llamada para dar aviso a la grúa y la finalización de este servicio. También quiere saber si la llamada comunicando el percance fue grabada y al mismo tiempo requiere las fotografías que realizó el perito de la aseguradora que valoró los daños del vehículo oficial y que declaró el siniestro total del modelo de la marca Lexus.

La magistrada también ha citado al denunciante para que ratifique, o no, la querella que ha presentado contra Alejandro Jurado. El veterano conductor asegura que se manipuló la tramitación administrativa para elegir al nuevo conductor de la presidenta Prohens, sin tener en cuenta la experiencia y con el objetivo de nombrar al familiar de la mano derecha de la presidenta.

Como consecuencia de esta decisión, el veterano conductor sufrió un deterioro en su salud, al considerar que se le había apartado de su destino de una manera arbitraria.