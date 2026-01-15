Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo sintechoRestaurante Vila-realTransformación de LasselMinipisos en un local comercialTiempo en Castellón
instagramlinkedin

83 años

Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, muere en la Zarzuela

Llevaba décadas viviendo en Madrid con su hermana y fue un apoyo fundamental en los momentos más difíciles de la esposa de Juan Carlos I

Sofía y su hermana Irene de Grecia, en la procesión del Jueves Santo de 2023 en Palma.

Sofía y su hermana Irene de Grecia, en la procesión del Jueves Santo de 2023 en Palma. / DM

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La reina Sofía, Felipe VI y Letizia han anunciado este mediodía en un comunicado que Irene de Grecia ha fallecido esta mañana, a las 11.40 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Tenía 83 años. La muerte se produce tras un periodo de salud muy delicada que había llevado incluso a Sofía a cancelar compromisos oficiales que tenía esta semana en Canarias y permanecer junto a su hermana estos últimos días.

La mujer, que nació en Suráfrica en 1942, vivió las últimas cuatro décadas con la familia real española en la Zarzuela. Estaba muy unida a su hermana y fue su confidente y su apoyo durante las sucesivas crisis familiares y con Juan Carlos I que Sofía ha sufrido a lo largo de su vida. En 2018, el Gobierno español le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, reconociendo sus "estrechos lazos personales" con la familia real y su "especial vinculación" con España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents