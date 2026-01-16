Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo avala que la Unión Europea se defienda frente a "todas las amenazas" en pleno pulso de Trump a Groenlandia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 11 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España).

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el acto de clausura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 11 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Bajo el lema 'Por lo importante', los populares han di / Gustavo de la Paz - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo no ha querido mencionar a Donal Trump. Tampoco a Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca que está en el punto de mira del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el líder del PP ha querido mandar un mensaje muy claro, la Unión Europea debe "defenderse y hacer frente a todas las amenazas". Unas palabras que cobran mayor importancia por el auditorio que le escuchaba, el Grupo de Trabajo del PP Europeo (PPE, por sus sigles en inglés) que se ha reunido este viernes en Valladolid.

"La seguridad, en este momento, es la prioridad", ha sentenciado Feijóo como tercera recomendación de un decálogo de aportaciones que ha desgranado para "fortalecer y preservar" la Unión Europea. Tras admitir que ninguno de los presentes en el encuentro ha vivido un contexto internacional "más complejo" y "peligroso" como el actual, el líder de los populares ha sostenido que la Unión Europea tiene que enfrentar todas las amenazas, "ganar alianzas" y "tener más aliados" para "fortalecerse en un momento geopolítico enormemente delicado".

A la espera de que este lunes se reúna con Pedro Sánchez en la Moncloa para abordar la situación internacional y qué papel debe jugar España, el líder del PP ha dejado caer que apoyará que la Unión Europea se defienda de una posible agresión de Trump en Groenlandia. "Europa debe prepararse para defenderse y hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida y digo a todas las amenazas", ha aseverado, dando a entender que incluía los hipotéticos planes del presidente estadounidense.

