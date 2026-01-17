Pruebas médicas
Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
El presidente catalán se encuentra "en buen estado" y se está valorando si el problema que padece deriva de una afectación muscular
Sara González
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha encontrado "indispuesto" este sábado tras practicar deporte, por lo que se le están practicando pruebas en un centro hospitalario. Según explican fuentes del Govern, se encuentra "en buen estado" y están valorando si padece una posible afectación muscular.
El dirigente corre habitualmente por las mañanas cuatro días a la semana y ha participado en medias maratones. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición.
Precisamente este sábado, tras entrenar, ha visitado el Ayuntamiento de Ascó, donde posteriormente se ha inaugurado un complejo deportivo. Ya en ese acto institucional notaba un dolor en la pierna, por lo que al finalizar su agenda ha acudido a un centro hospitalario.
Illa empezó a hacerse 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que es president, porque, asegura, le ayuda a "pensar".
Suscríbete para seguir leyendo
- La propuesta que incendia el debate: renunciar a la pensión para salvar a los jóvenes
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Más cambios en la oferta gastronómica de Vila-real: se marcha una franquicia muy conocida
- Un pueblo de Castellón recupera un molino medieval de más de 700 años para salvar uno de sus grandes símbolos
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Nieve y tormentas fuertes y persistentes a Castellón este fin de semana: primera alerta amarilla ya activada
- El emotivo agradecimiento de los vecinos de un barrio de Vila-real al personal de un Mercadona que acaba de cerrar