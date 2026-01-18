El fiscal que acusó a la opositora reclamada a España fue detenido en Venezuela por colaborar con la mafia del 'Tren de Aragua'

El fiscal venezolano Renny Raúl Amundarain Durán, que acusó a la ciudadana venezolana María Violeta A. B. de estafa, un delito por el que el Gobierno de Nicolás Maduro reclamó a la Audiencia Nacional su extradición, pues desde 2022 reside en un municipio de la Comunidad de Madrid, fue detenido en febrero pasado por recibir unos 360.000 dólares de integrantes de la organización criminal venezolana del 'Tren de Aragua', que según el presidente de EEUU Donald Trump tendría vínculos con el presidente capturado. Así consta en un tuit que publicó el fiscal general del Estado venezolano, Tarek William Saab, quien le acusó de recibir este dinero a cambio de que "gestionaran, coordinaran y ejecutaran beneficios procesales".

Tal y como adelantó esta redacción, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de una ciudadana venezolana al sospechar que esta podría "ser utilizada de alguna manera en el proceso penal seguido contra su hermano por los delitos de terrorismo y de traición a la patria, por el cual se encuentra en la actualidad preso", según especifica un auto de 9 de diciembre.

En este sentido, el escrito de defensa presentado por el abogado Nielson Maycon De Souza Vilela presentó documentos que evidencian que la reclamada recibió amenazas vía whatsapp que provocaron su salida de Venezuela con destino a España. Como por ejemplo una fotografía de 13 de octubre de 2022 "con diversas armas cortas y largas y munición, con una nota manuscrita en un papel blanco en el que puede leerse el nombre de la empresa de la reclamada", según advertía el magistrado ponente de la sentencia, Fermín Echarri, quien rechazaba la extradición.

"Tienes que pagarme"

"Tienes que pagarme porque el perro igueputa de tu marido me dijo que no iba a pagar un coño, yo tengo ubicado a tu hijo en Venezuela, a tus 2 hermanos y a tu papá. Te los voy a picar si no me pagas perra igueputa y después voy por ti, tu mamá y tú, que ya sé que están en Europa, perra", dice otro mensaje, que fue aportado a la Audiencia Nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York / Stringer / EFE

Y el 6 de febrero de 2025, "días después de la detención de su hermano en Venezuela" como integrante de un colectivo opositor, en otro mensaje amenazante se puede leer: "Te pusiste a meter la mano y a meterte con el mismo demonio, [...] Y ahora cómo vas a devolver el dinero, pobrecito tu hermano que lo encerraron [...] Ahora que vas a hacer con tu hermano preso, le vas a regresar el dinero que te llevaste o te vas a entregar". "Ya saben donde compraste la casa en España, y ahí te van a ir a visitar".

Daños de la organización

Otros mensajes son más evidentes de la persecución que sufre esta mujer, pues el remitente se define como "la organización delictiva que lleva todo el estado de Lara: es para que te alinees conmigo, ya que te tengo ubicada a ti y a toda tu familia. Sé a la hora que te acuestas a dormir, cuando te bañas, cuando vas al gym, cuando sales del gym, cuando llegas a tu tienda ubicada en el hotel Gira Jara, al igual que le tengo todo a ti, a tus 2 hijos, a tu mamá y a tu hermano, el que se encarga de todo el dinero en seller. De no comunicarte y colaborar conmigo te estaré efectuando daños materiales y pérdidas familiares. La tranquilidad que has llevado hasta el momento depende de ti y de tu hermano. Aquí la vuelta es colaborar y pagar, de no copiar estarás viendo el resultado de los daños que mi organización y yo te podemos causar".

Y ese mismo día, recibió de forma consecutiva otros mensajes: "Tu camioneta blanca Fortuner la conozco ya como si fuera mía". "Te sigo día y noche, me he convertido en tu escolta prácticamente. Te acompaño hasta tu apartamento. [...] Tengo todos los pasos seguidos: bueno, tú decides, espero tu respuesta". "La bebé tuya siempre está junto a ti. Ten en cuenta, tus hijos no deben vivir cosas que no olvidaran, está en tus manos". "Tú decides si colaboras por las buenas o por las malas". "Quiero que sepas que tengo intervenidas todas las redes sociales, cuidado con los movimientos que hagas porque un error puede costar la vida de cualquier integrante de tu familia".