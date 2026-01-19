Trágico accidente ferroviario
Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"
El presidente de la Junta de Andalucía explica que las labores se centran en la extracción e identificación de cadáveres en los convoyes más afectados
Adrián Ramírez
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este lunes que una de las opciones que se están estudiando en las labores de rescate tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz es partir los vagones en dos para poder acceder al interior y continuar con la extracción e identificación de las víctimas.
Moreno se trasladó a la caseta municipal de Adamuz para supervisar el operativo y subrayó la dificultad de la tarea: “No va a ser rápido; es un trabajo duro y complicado”, señaló. La maquinaria pesada llegada la pasada noche no ha resultado completamente efectiva debido a la complejidad del terreno, por lo que los equipos valoran distintas estrategias para avanzar en el rescate.
"Perspectivas positivas" con los hospitalizados
En cuanto a los heridos, el presidente andaluz actualizó la cifra: hay 48 hospitalizados, 12 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Moreno destacó que “hay perspectivas positivas”, por lo que no se descartan nuevas altas en las próximas horas, y resaltó la labor fundamental de los equipos sanitarios en las primeras horas tras el accidente.
Moreno también se refirió a las familias de las víctimas cuyo fallecimiento aún no se ha podido confirmar, debido a la dificultad de acceder a los vagones siniestrados. Señaló que se están realizando pruebas de ADN en Huelva, Málaga y Córdoba para identificar a los fallecidos, muchos de los cuales “son muy difíciles de reconocer”.
La prioridad, "aliviar el sufrimiento"
“La prioridad es aliviar el sufrimiento de esas familias que están destrozadas y a las que aún no podemos certificar la muerte de su ser querido, ya sea padre, hermana o hijo”, enfatizó Moreno. El presidente andaluz insistió en que se está trabajando “con dureza” en unos vagones que describió como “un amasijo de hierros”.
