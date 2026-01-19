Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia porque considera que la Fiscalía no es competente para investigarle

El abogado José Antonio Choclán, designado por el cantante Julio Iglesias para defenderle frente a la denuncia de dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual, ya ha dado el primer paso para tratar de anular esta acción penal en nuestro país. En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO solicita personarse en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tener acceso al expediente, si bien considera que debería ser archivado "sin más trámite por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles y, en consecuencia, de la falta de competencia" de la propia Fiscalía.

Este departamento abrió diligencias a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Se acusa al artista de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Pese a que no es nada habitual que se acceda a la personación de un acusado en este tipo de diligencias --que son previas a la judicialización o no de un asunto-- la defensa del artista considera que para eta parte "resulta obvio que el denunciado debe poder obtener acceso directo al contenido de la denuncia (...) y su intervención activa, con independencia de cual fuere su desenlace y de que no exista aún procedimiento judicial incoado".

De otro modo, según Choclán, se le estaría relegando a una situación "pasiva en función del control de la información que las denunciantes realicen a través de los medios de comunicación social, quienes habrían decidido que la denuncia sea publicada mediante la filtración de su contenido y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado", de la que se han hecho ecos otros muchos. Ello, a juicio de esta parte, causa "perjuicio reputacional que se deriva para el meramente denunciado de la difusión de hechos a los que la parte denunciante ha decidido darle publicidad".