Sánchez y Juanma Moreno aparcan el choque político ante la tragedia: “La coordinación es buena, no podemos decir otra cosa”

La tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que asciende al menos a 39 la cifra de fallecidos, está dejando una estampa poco habitual en la polarizada política española. Desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía coinciden en destacar tanto la coordinación como la lealtad entre administraciones. La noche del accidente la comunicación fue constante, incluyendo llamadas entre Pedro Sánchez y el popular Juanma Moreno, según confirman en Moncloa, donde destacan que “todo el mundo está haciendo lo que se espera de cada cual”. Fuentes del Ejecutivo conceden incluso que la Junta de Andalucía está realizando una labor “muy profesional en la gestión de la emergencia y el auxilio”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también estuvo al teléfono desde el primer momento con los principales responsables de la Junta de Andalucía y fuentes de su entorno trasmiten que “la coordinación es buena, no podemos decir otra cosa”. Una valoración positiva en la que coinciden diferentes fuentes del Ejecutivo, aun señalando que esta situación debería ser lo normal, además de lo necesario. Sin embargo, choca con lo vivido tras la tragedia de la dana en la Comunitat Valenciana. A la espera de saber si esta lealtad dura en el tiempo, el tono en público y en privado de los responsables políticos, así como la realidad de las primeras horas, dista de lo sucedido entonces.

El choque político ha quedado así aparcado, como se encargaron de escenificar en la zona cero Sánchez y Juanma Moreno, compartiendo foto y realizando una declaración conjunta ante los medios. En la comitiva del Ejecutivo, junto a los ministros de Transportes e Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que competirá con Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo mes de junio como cierre del ciclo de comicios autonómicos en este primer semestre del año.

En su comparecencia conjunta con el jefe del Ejecutivo, Juanma Moreno subrayó la necesidad de la cooperación y lealtad en estos momentos, destacando que las distintas administraciones están “trabajando conjuntamente”. Un mensaje que se encargó de subrayar igualmente Pedro Sánchez. “Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se han señalado: la primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta”, apuntó para añadir que “desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar”. Esto es, según concretó, “unido, coordinado y con lealtad”.

Sánchez incluso realizó un reconocimiento expreso “a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía”, que luego extendió a la diputación y al consistorio de Adamuz y sus vecinos. Cuando todavía no han rematado los trabajos de excarcelación, la batalla política ha quedado a un lado. Las causas del accidente todavía se desconocen y el propio presidente del Gobierno ni siquiera se refirió a hipótesis.

Investigación de las causas

En el Gobierno piden tiempo para “saber la verdad” mientras se desarrolla el trabajo de los técnicos. “Vamos a dar con la verdad”, se comprometía Sánchez para avanzar que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad lo pondremos en conocimiento de la opinión pública”. En la misma línea, el ministro de Transportes avanzaba a través de la red social X que “no sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas. Será la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) la que las determine, así que prudencia con los análisis precipitados y basados en meras especulaciones”.

Sobre las causas del accidente, Moreno pedía a primera hora en declaraciones a la cadena Cope “máxima trasparencia” para que “todo el mundo sepa la verdad”. Al mismo tiempo señalaba que "afortunadamente tenemos líneas de ferrocarriles seguras que hay que cuidar, proteger y mantener para tener las máximas garantías posibles”.

El jefe del Ejecutivo hizo asimismo un llamamiento a seguir la situación a través de la información oficial y los medios de comunicación contrastados. “Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares”, concluyó.