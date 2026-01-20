El Gobierno evita apuntar a las causas del accidente de tren en Adamuz: “Todas las hipótesis están abiertas”

El Gobierno evita descartar hipótesis sobre las causas del accidente ferroviario. La única que no está sobre la mesa es la de un sabotaje, mientras que se han desechado prácticamente las relativas a un fallo humano por la velocidad a la que iban los convoyes. A partir de ahí, “todas las hipótesis están abiertas”, según ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. La investigación apunta tanto al material rodante como a las vías.

La existencia de roturas en las vías es uno de los elementos que están en el foco, pero serán los estudios científicos en el laboratorio los que demuestren si se trata de la causa o de la consecuencia del accidente. "Lo determinará la investigación", apuntan a este respecto fuentes del ministerio de Transportes.

En Moncloa incluso señalan que podría acabar concluyéndose que el origen sea multicausal, pues se están estudiando también los rodamientos del tren. Por otra parte, fuentes del Gobierno explican respecto a las roturas que nigún maquinista de los que pasaron previamente por la zona del siniestro reportaron incidentes. Con todo, se están revisando esos trenes por si se localizasen marcas.

Marlaska ha defendido también la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Se trata de un órgano adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Transportes pero trabaja en independencia funcional, como establece su propia normativa.

La investigación de la CIAF está todavía en fase inicial, sobre el terreno. Esto es, se encuentra recuperando y recogiendo datos, sin ni siquiera poder todavía estudiar al completo todos los rodamientos de los trenes. Ante ello, el ministro que estuvo este lunes en la zona cero, ha demandado prudencia e insistido en que en esta fase de la investigación no puede extrarse todavía "ninguna conclusión".

Sobre la inversión en infraestructuras, el titular de Interior ha defendido que este Ejecutivo la multiplicó por diez con respecto al anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Tanto en mantenimiento, dijo, cifrándola en más de 6.000 millones, como renovando la flota de trenes.

Funeral de Estado

El Ejecutivo planea celebrar “pronto” un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). La pretensión es que no se demore más allá del mes de febrero, a la espera de que se identifiquen todas las víctimas, que ascienden a 41. "En las próximas semanas", señalan las mismas fuentes.

Antes de fijar una fecha, está pendiente también de coordinar su celebración con la Junta de Andalucía y Casa Real. El funeral se celebrará en Andalucía y baraja Córdoba, aunque se priorizará el lugar de donde fueran originarias la mayoría de las víctimas.