Trump alardea de su gestión económica y sostiene que "Europa no va en la buena dirección"

"Europa no está yendo en la buena dirección", ha asegurado este miércoles el presidente de EEUU, Donald Trump, durante su discurso en el Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos, y ha apuntado a la gestión económica de sus gobiernos así como a las políticas frente a la inmigración.

Trump ha arrancado su intervención alardeando de los resultados económicos de EEUU tras solo un año al frente de Gobierno --"un milagro", ha asegurado-- y volviendo a arremeter contra la gestión de su predecesor, el demócrata Joe Biden. También ha señalado que su país se ha convertido en el "motor" de la economía mundial y ha defendido su política comercial basada en los aranceles.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza ha sido tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que ha pronundicado su discurso, estaba completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante su intervención en el Foro de Davos, este miércoles. / GIAN EHRENZELLER / EFE

Entre quienes se han dirigido al auditorio para seguir la intervención estaban el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según pudo constatar

Trump llegó este miércoles al Foro de Davos donde tiene previsto reunirse con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia. Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.