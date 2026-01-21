Presunta agresión sexual
Julio Iglesias reprocha a la Fiscalía ser el único que no tiene acceso a la denuncia y se reserva acudir en amparo al Tribunal Constitucional
Su defensa alega "interés legítimo" para volver a pedir una copia de las acusaciones presentadas contra él por dos exempleadas, por supuesta trata y agresión sexual
Julio Iglesias ha reaccionado ante la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a tenerle como parte de las diligencias preprocesales abiertas a raíz de la denuncia presentada contra él por dos de sus exempleadas por trata y agresión sexual. En un nuevo escrito presentado este martes, su abogado, José Antonio Choclán reprocha al Ministerio Público que le mantenga en una situación en la que es el único que no ha tenido acceso a dicha denuncia, vuelve a pedir tener acceso a la misma y se reserva "el ejercicio de las acciones que procedan en solicitud del oportuno amparo constitucional de los derechos fundamentales" que considera vulnerados.
"Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes, a saber, como mínimo, la organización internacional Women’s Link Worldwide, y al menos los medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias, se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias", argumenta en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Ello, a juicio de esta parte, "resulta insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional".
