Accidente ferroviario
Vox se querella contra el presidente y la expresidenta de ADIF por homicidio y otros cinco delitos que relacionan con la tragedia de Adamuz
Les atribuye negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias y piden que se tome testimonio a Puente y Ábalos
Vox ha venido a sumarse a las acciones penales ya emprendidas por otros organismos frente a la tragedia ferroviaria en Adamuz y ha presentado querella contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera y el actual responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Marco de la Peña, por un total de seis delitos entre los que se incluyen el de homicidio imprudente.
Los de Santiago Abascal consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, según han anunciado este jueves en un comunicado. Piden a la jueza la declaración de los responsables de ADIF, pero también que cite como testigos al actual ministro de Transportes, Oscar Puente, y de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- La nueva vida del restaurante J Zamora de Castellón: esta es la fecha prevista de reapertura
- La fiesta de un pueblo de Castellón que sigue reuniendo a todo el vecindario
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
- Un pueblo de Castellón busca gestor para dar una nueva vida al cámping y su bar-restaurante
- La fuerza del mar se 'come' la playa en Castellón
- Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería
- Programa completo del Día de las Paellas de Benicàssim: Todos los conciertos, horas y ubicación