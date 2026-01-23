La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros

La Universidad Complutense de Madrid ha entregado varios informes al instructor del caso Begoña Gómez en los que se concluye que los contratos para el el desarrollo del software de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en este centro académico tuvieron un coste que "asciende a 108.765 euros", según documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Añadiendo los gastos de personal, el total invertido fue de 113.509 euros.

En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". Estas manifestaciones se hacen en relación con un presunto delito de apropiación indebida relativo al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez, puesto que "el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".

Deloitte y otros

En uno de los informes aportados por la universidad sobre el perjuicio sufrido por el software se desgrana el precio pagado por los distintos contratos suscritos: el relativo al “Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva” que se adjudicó a Deloitte Consulting por 18.148 euros; y el de la “Asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa”, que se concedió a la misma compañía por 60.500 euros. Ambos suman un total de 78.648 euros.

Los informes aluden igualmente a los contratos de desarrollo del sistema operativo a Making Science Group (24.200 euros) y otras empresas cuya contratación sumó otros gastos por servicios de diseño, copywriting y SEO, así como costes de tramitación que se han producido en el Área de Contratación Administrativa vinculados a los dos contratos, que se estiman en 1.028 euros.

Otros costes que reclama la Complutense están relacionados con el coste y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad (1.283 euros). A ellos se suman las horas del personal de la Escuela de Gobierno (1.650 euros), de los Servicios Informáticos (503 euros), y los de trabajadores de los servicios jurídicos relacionados con estos mismos procesos de contratación (278 euros).

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache

Responsables contables

Con respecto a todos ellos, la universidad reclama al titular de la plaza número 41 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid que realice la práctica "de cuantas diligencias de prueba resulten necesarias para la comprobación" de sus cuentas mediante auditorías complementarias, informes periciales complementarios, comparecencia de responsables contables.

En otro documento cuyo contenido ha trascendido este viernes, Indra responde al juez que "no existe" en los sistemas del grupo "ningún acta levantada" por sus "empleados [...] relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org". Tampoco disponen de acta que, "en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo INDRA) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".