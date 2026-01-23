Investigación a la mujer del presidente
La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros
El centro académico expresó su interés en ejercer acciones civiles derivadas de una presunta apropiación indebida por parte de la mujer del presidente del Gobierno
La Universidad Complutense de Madrid ha entregado un informe al instructor del caso Begoña Gómez en el que concluye gasto abonado para el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid "asciende a 108.765 euros", según documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Complutense informa al juez Peinado que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó a la universidad 113.509 euros.
En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". Estas manifestaciones se hacen en relación con un presunto delito de apropiación indebida en relación al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez, puesto que "el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".
