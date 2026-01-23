Enrique Arnaldo: "El tiempo electoral que vivimos no acompaña para la renovación en plazo del Constitucional"

Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), magistrado del Tribunal Constitucional desde 2021, ha sabido encontrar tiempo para compaginar su actividad en la corte de garantías con la literatura y no solo, como suele ser habitual, con la escritura de libros jurídicos, de los que tiene varias docenas, sino que en esta ocasión ha dado, según él mismo, "un salto gigante" para escribir 'El deporte en la literatura'.

El magistrado, que recibe a EL PERIÓDICO en su despacho, nos concede unos minutos para conversar también sobre la actualidad del tribunal. Sobre su renovación, pendiente desde el pasado diciembre, señala que a petición de las Cortes de Aragón se ha ampliado el plazo a las Asambleas y Parlamentos autonómicos para proponer candidatos al Senado, que es a quien corresponde ahora elegir a los cuatro nuevos magistrados.

"Lo cierto es que no se ha oído hablar de este tema más que a través de las preguntas de los periodistas, lo que significa que no está en la agenda de los partidos. Vivimos una situación en la que hubo unas elecciones en diciembre y tendremos tres consecutivas antes del verano. Es decir, que estamos en una situación electoral, pero al mismo tiempo preelectoral, en la que no hace más que debatirse cuándo van a ser las siguientes elecciones generales, que serían en el verano de 2027", explica.

Enrique Arnaldo en su despacho en el Tribunal Constitucional. / Alba Vigaray

Recuerda que "la regla, la costumbre, es que cuando hay un debate sobre cuándo son las elecciones o la prontitud de las elecciones, el ambiente es menos idóneo para los acuerdos. Es decir, cuando hay una situación electoral todos buscan lápiz y papel para ver cuál va a ser su posición al final del proceso, ¿no? El ambiente no acompaña al acuerdo que sería necesario para poder acceder a la renovación".

"La Constitución estableció un quórum muy elevado, tanto en el Congreso como en el Senado, de tres quintos" para proceder a renovar el TC, explica. "Nunca en el Congreso un partido ha tenido esos tres quintos. En el Senado sí ha habido dos ocasiones en las que un solo partido ha llegado a tener los tres quintos y eso dio lugar a, digamos, un debate distinto entre los actores", aunque "la historia también demuestra que la mayoría de las renovaciones parlamentarias del tribunal han sido por acuerdo entre los dos grandes partidos. El resto no ha participado activamente ni siquiera con capacidad de propuesta o de veto".

Amnistía

Contrario a la constitucionalidad de la ley de amnistía, como ha dejado patente en los votos particulares que han acompañado a todas las sentencias sobre ella dictadas por el Constitucional, admite que, en cierta manera, resulta paradójico que el TC vaya finalmente a esperar a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de pronunciarse sobre la aplicación del perdón al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Él fue uno de los cuatro magistrados que reclamaron al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, elevar una consulta a Europa o esperar a que esta se pronunciara; el pleno lo descartó en su momento, pero va a ser lo que finalmente haga. "Es verdad que por la misma regla de tres se podía haber esperado al principio... El Constitucional es un órgano donde el presidente tiene la competencia para elaborar el orden del día" del pleno, lo que explica que ahora se haya decidido conocer la sentencia del TJUE antes de resolver el amparo del líder de Junts.

Sin atreverse a aventurar cuándo puede producirse la vuelta a España de Puigdemont, si su recurso de amparo es estimado, el magistrado calcula que el Tribunal de Justicia de la UE dará a conocer su sentencia "en los próximos dos meses, para antes de Semana Santa o en abril". La sentencia europea "dará respuesta al conjunto de las cuestiones prejudiciales planteadas, que son varias", señala en referencia a la consulta que elevó el Tribunal de Cuentas, que paralizó su sentencia sobre la responsabilidad contable del 1-O, y la Audiencia Nacional sobre la célula de los CDR acusada de terrorismo.

Varias personalidades

Sobre cómo es posible compatibilizar la afición por el deporte y la literatura, que se desprende de su último libro, con su labor en el Constitucional, Arnaldo lo explica con que "las personas tenemos varias personalidades". "Es un jurista, porque es su trabajo, pero le gustan otras cosas. Las sentencias no llenan lo que llenan otras cosas, como la ficción", apunta para añadir que también le "gusta ser actor" y que antes de incorporarse al Tribunal Constitucional intervino en dos series de televisión ('Dime quién soy' y 'La caza', sobre esta actividad en Baleares). Incluso se permite reseñar los libros que lee, el último el de Julia Navarro.

'El deporte en la literatura', el último libro de Enrique Arnaldo. / Alba Vigaray

'El deporte en la literatura' es un libro que incluye una referencia literaria en cada frase y que está basado "en leer mucho", admite. "La literatura para mí es una fuente de dos cosas, de conocimiento y de imaginación. La literatura abre los ojos. Estamos acostumbrados al realismo de la noticia, del periodismo, del día a día, entonces necesitas, creo, abrir los ojos tanto a realidades distintas como a formas distintas de expresarse. Y en un momento determinado descubrí que la literatura hacía del deporte un elemento referencial, bien para buscar una comparación con algo, o bien porque habitualmente utilizamos en nuestro lenguaje términos deportivos".

Letrado de las Cortes Generales, fue miembro de los comités de Competición y de Apelación, así como del Tribunal Administrativo del Deporte, lo que no le ha obligado a abstenerse en ningún asunto en el Constitucional, tribunal que admite que es "poco futbolero". "Los aficionados al fútbol somos una tercera parte de los magistrados y con una división profunda, porque hay una persona que es del Barça, otra, del Atlético de Madrid, y dos que somos madridistas", comenta para añadir que habitualmente en los órganos colegiados el fútbol da bastante juego, porque actúa como "elemento de conversación".

Es probable que lo que no ha logrado el fútbol, lo consiga con su libro. 'El deporte en la literatura' no solo refleja la evolución del deporte a lo largo de la historia a través de referencias literarias, sino que se centra en distintos aspectos, como la incorporación de la mujer como deportista y aficionada a partir de finales del XIX y principios del XX. Ese fue el momento de Ana María Martínez Sagi, que "promueve una sociedad deportiva", el Club Femení i d'Esports, y se convirtió en la primera mujer directiva de un club de fútbol en Europa, el Barcelona.