Partido Popular
Feijóo reúne en Génova a su equipo de seguimiento de la "crisis ferroviaria"
Acudirán Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, Ester Muñoz, Alicia García y diferentes expertos
EFE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la que llama "crisis ferroviaria" y comparecerá después ante los medios en el primer día tras el levantamiento del luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba).
Fuentes del PP han informado de que en la reunión se analizará la "crisis" de la red ferroviaria que, a juicio de los populares, está teniendo lugar en España con afectaciones en diferentes puntos y que se ha cobrado la vida de al menos 46 personas.
Además del líder del PP, participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y diferentes expertos en gestión ferroviaria. También asistirán los equipos sectoriales de Congreso y Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras.
Al acabar la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del partido para hacer una valoración "acerca del difícil momento que atraviesa el país", han apuntado las fuentes del PP.
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara
- Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim