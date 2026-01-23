La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la investigación a Julio Iglesias por falta de competencia

España no es competente para investigar la denuncia por delitos de trata y agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias, según ha concluido la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha firmado un decreto de archivo "por falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, de la propia Fiscalía "para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

"Notifíquese el presente Decreto al denunciante a los efectos oportunos, haciéndole saber que no produce efectos de cosa juzgada, por lo que podrá reproducir su denuncia ante los órganos judiciales", agrega la resolución dada a conocer este viernes, que firma la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. No obstante, se trata de una opción con poco recorrido si la propia Fiscalía no la apoya al entender España carece de jurisdicción para analizar la denuncia presentada por las exempleadas del artista en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

La denuncia se presentó el pasado 5 de enero por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, acoso sexual, agresión sexual y contra los derechos de los trabajadores.

La publicación del decreto ha permitido conocer que con fecha del pasado viernes, 16 de enero, la fiscal investigadora otorgó la condición de testigos protegidos a las mujeres denunciantes, una decisión que completó este mismo lunes incorporando a esta pieza separada de testigos protegidos toda documentación anexa a la denuncia que permita la identificación directa o indirecta de las presuntas víctimas. En esa misma fecha se recibió el primer escrito de la defensa del artista, representado por el reputado abogado José Antonio Choclán, si bien la fiscal rechazó tenerle como personado en las actuaciones alegando precisamente se estaba tratando de dilucidar sobre la competencia, "un tema procesal, y no de fondo".

"Centro de vida"

En su resolución, Durántez destaca que Iglesias y otras personas denunciadas, como eran las responsables del servicio en las viviendas del artista, "ni residen en España ni mantiene en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tengas propiedades inmobiliarias" en nuestro país.

Por lo que respecta a las exempleadas que presentaron denuncia, "ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país". La Fiscalía Española también ha tenido en cuenta que "no existe constancia de que las autoridades de los países donde se habrían cometido los hechos hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo".

En consonancia con los argumentos empleados por la defensa en sus escritos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional alude a la reforma de 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que introdujo "una interpretación restrictiva del llamado principio de justicia universal". A ello se añade la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que "insiste en que la jurisdicción universal se encuentra limitada por el principio de subsidiariedad y por la exigencia de conexiones relevantes con España, evitando interferencias con otras jurisdicciones", continúa el decreto.