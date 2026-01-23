Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre los últimos accidentes de trenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes de tren y sobre la situación actual del servicio ferroviario.

Todavía no hay fecha para la comparecencia aunque el jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre la tragedia del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) que ha causado 45 muertos y también por el accidente de un tren de Rodalies que provocó el fallecimiento de un maquinista en prácticas.

Sánchez, además, pide comparecer para dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado en las últimas fechas, según la solicitud de comparecencia a la que ha tenido acceso Europa Press.