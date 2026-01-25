Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Partido Popular

Tellado pide la dimisión inmediata de Puente por "mentir" sobre el accidente de Adamuz

El secretario general del PP afirma que "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia le invalida para continuar al frente de este Ministerio

El secretario general del PP, Miguel Tellado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado. / EP

Redacción

Madrid

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este domingo la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

"Exigimos su dimisión inmediata", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa, porque "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia "a la cara a los españoles" invalida a Puente para continuar al frente de este Ministerio.

Noticias relacionadas y más

El PP ha tomado esta decisión, ha explicado Tellado, después de que el diario El Mundo haya publicado este domingo que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents