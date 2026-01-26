Podemos pacta con el PSOE la regularización de medio millón de migrantes que llegaron a España en 2025

Podemos anuncia un acuerdo con el PSOE para aprobar una "regularización masiva" de migrantes que acrediten haber llegado a España en 2025, una medida que afectará a medio millón de personas, según estima la formación. Así lo ha anunciado la eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, en un acto en Madrid.

"Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el Gobierno apruebe de inmediato una regulación", anunció la eurodiputada. "Tendrán papeles todas las personas que estuvieran aquí antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar cinco meses de residencia", detalló la eurodiputada. Una estancia que puede demostrarse con el empadronamiento o con un informe médico, contrato de luz o certificado de envío de dinero, según ha detallado.

Fuentes del partido han detallado que aquellos migrantes, además de los cinco meses de estancia, también deben carecer de antecedentes penales relevantes para acceder a esta regularización. Así, señalan que la acreditación de los cinco meses también podrá hacerse mediante billetes de transporte o certificados de asistencia a recursos sociales.

El pacto, según detallan fuentes moradas, se articulará a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y "que no requiere de ser convalidado en el Congreso". El partido estima que serán medio millón de personas las beneficiarias, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio.

Estas solicitudes tendrán carácter automático. En el momento de presentación de la solicitud, apuntan desde Podemos, "quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona". Además, cuando la solicitud se admita a trámite "se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria", detallan desde Podemos.

Cuando la resolución sea favorable, "se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería".

"Miedo a ir al médico"

Irene Montero abrió el acto 'Regularización son derechos', al que asistieron representantes de Regularización Ya, para denunciar la situación de Estados Unidos, donde los agentes del ICE han matado a disparos a dos personas en los últimos días, para pasar a dibujar una España similar. "Hay personas que viven en España con miedo a pasear por las calles de su barrio", comenzó la eurodiputada.

"Miedo también de ir al médico si están enfermos o de llevar a sus hijos al médico, porque eso se puede convertir en un momento de riesgo en el que la policía les detenga y les lleve a un centro de internamiento", continuó la dirigente. "Miedo de ir a los servicios sociales, miedo de denunciar una agresión sexual mientras trabajas en un campo recogiendo fresas en Huelva", siguió relatando la candidata de Podemos.

Noticia en ampliación