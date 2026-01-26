Los Reyes asistirán este jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

La Casa del Rey ha informado este lunes por la tarde de que los Reyes asistirán el próximo jueves, día 29, a la misa funeral ofrecida por el Obispado de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El acto religioso se celebrará a las seis de la tarde en el Pabellón de Deportes “Carolina Marín” de la ciudad andaluza, de donde eran la mayoría de las víctimas mortales.

Esta misa se ha convertido ya en motivo de rifirrafe político. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho este lunes que la asistencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, al acto de Huelva sería "una provocación" y un "insulto a las víctimas". Los conservadores empezaron este domingo a pedir la dimisión de Puente por la tragedia de Córdoba.

En principio, se iba a realizar un funeral de Estado, presidido por los reyes, el día 31 en Huelva. Sin embargo, este domingo, el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron posponerlo porque, fuentes de la Moncloa dijeron que varias familias les habían comentado que les era imposible asistir. El PP, sin embargo, ha dicho por boca de Bravo que cree que se ha aplazado porque el Ejecutivo tiene "miedo a enfrentarse a las víctimas", trayendo a la memoria la tensión que se vivió en el funeral que se realizó en octubre en València en memoria de los fallecidos por la dana.

Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, tiene previsto acudir a la misa del jueves. Pedro Sánchez no lo hará aunque probablemente, según fuentes de la Moncloa, sí estará representando al Gobierno María Jesús Montero, vicepresidenta y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas de este año. Un portavoz de Puente ve "muy difícil" que el ministro pueda asistir, ya que el jueves comparecerá en el Senado para dar explicaciones del accidente ferroviario.

El acto de Madrid, a la misma hora

Se da la circunstancia de que Madrid también acogerá el jueves por la tarde (a las 19.00 horas) una misa funeral por las víctimas de la tragedia en la catedral de Santa María la Real de la Almudena. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó la semana pasada la celebración de un funeral católico después de quejarse de que el Gobierno no le hubiera informado del funeral de Estado que, durante unos días, estuvo previsto organizarse en Huelva el día 31.