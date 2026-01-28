El presidente del Senado advierte a Sánchez de las "consecuencias jurídicas" si no comparece este jueves

Pedro Sánchez no acudirá este jueves al Senado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El Gobierno descartó el pasado lunes complacer al PP en su petición de que el presidente del Gobierno compareciera en la Cámara Alta a la mayor brevedad posible. En lugar de ello, fuentes del Ejecutivo dejaron claro que en su lugar iría Óscar Puente y que el turno de Sánchez sería el 11 de febrero y en el Congreso. El desplante ha molestado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha enviado una carta a la Moncloa para advertir a Sánchez de las "consecuencias jurídicas" si mañana no acude a informar a los senadores.

En una misiva que, según fuentes populares, ya han recibido en Moncloa, Rollán asegura que el pasado martes, durante la reunión de la Junta de Portavoces, se advirtió al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, de las "consecuencias jurídicas que tendría la eventual incomparecencia" de Sánchez.

Ahora, el presidente del Senado y dirigente del PP le insiste al propio Sánchez de que "la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan". Una advertencia de que, si no se presenta, acudirán a la vía judicial.

Reglamentos y Constitución

Desde el 12 de marzo de 2024 el presidente del Gobierno solo ha pisado el Senado en una ocasión, el pasado 30 de octubre, cuando acudió -porque no tenía más remedio- a la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Sin embargo, los populares llevan meses intentando forzar su asistencia a la Cámara Alta, llegando incluso a cambiar en dos ocasiones el reglamento. Ahora, Rollán se aferra a una de estas modificaciones, aprobadas en diciembre de 2023, para exigir la presencia de Sánchez en el pleno de este jueves.

En concreto, el presidente del Senado cita el artículo 182, que establece que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Senado "a petición propia o por acuerdo en la Junta de Portavoces". Dado que los populares tienen mayoría absoluta, es su decisión en la Junta de Portavoces aprobar este tipo de cuestiones. Además, Rollán apela también a la Constitución, al artículo 110, que deja claro que "las Cámaras -Congreso y Senado- y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno".

No obstante, desde el Ejecutivo ya rechazaron estos argumentos el pasado lunes y se escudaron también en la Carta Magna, solo que en el artículo 108, donde se apunta que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política". Así, argumentan que no es el Senado quien elige quién debe dar explicaciones, sino que es el Gobierno quien decide a quien manda a dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Cámara.

La hora de Puente

Más allá del rifirrafe, ya habitual y nada sorpresivo, que se viva este jueves en el Congreso si Sánchez no acude, será el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien ofrezca explicaciones a los senadores en dos comparecencias distintas, una sobre el accidente en Adamuz y otra sobre el de Gelida.