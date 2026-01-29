Aldama declara que no ordenó a la empresaria Carmen Pano llevar dinero a Ferraz para financiar al PSOE: "Se lo está inventando"

El comisionista Víctor de Aldama ha declarado este jueves al juez Santiago Pedraz, que investiga un fraude en el IVA de los hidrocarburos de 182,5 millones de euros, que no entregó 90.000 euros en metálico a la empresaria María del Carmen Pano para que esta lo entregara en la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz: "Se lo está inventando", ha asegurado.

A su salida de la Audiencia Nacional, Aldama ha completado su versión ante los medios de comunicación: "Lo que es mentira es mentira y no voy a decir que es verdad si es mentira. Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado". Precisamente, este viernes está citada a declarar como inevstigada esta empresaria, por lo que tendrá que dar su versión sobre estos hechos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez / PRESIDENCIA DE VENEZUELA EN TELEGRAM

Sin embargo, al ser preguntado sobre el contenido de un sobre que fue intervenido a uno de sus socios, Alberto Escolano, Aldama ha frenado en seco al fiscal: "Si no les importa es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente, estamos hablando de financiacion ilegal del partido. Es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista", ha dicho de forma literal, para después contestar que quien le facilitó esa documentación de la petrolera venezolana PDVSA fue la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En relación a las gestiones que llevó a cabo para obtener permisos para vender hidrocarburos, Aldama ha asegurado que él actuaba como intermediario. En este sentido ha negado haberse reunido con el exjefe de Gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas uno de los supuestos cabecillas de la trama: "Niego que me reuniera con él, ni he estado en [el bar] La Tragantía [en una reunión]. Nunca he visto a ese señor".

Archivo - El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García, en las puertas del Tribunal Supremo, en Madrid (España). / EUROPA PRESS - Archivo

Asimismo, ha confirmado que adquirió el chalé de La Alcaidesa, que después disfrutó el propio José Luis Ábalos, después de celebrarse una reunión con los responsables de Have Got Time, la firma que adquirió el inmueble situado en la provincia de Cádiz. "Koldo me manda los mensajes de Idealista. Tres o cuatro casas. Y me dice: Víctor, para la reunion de mañana necesitamos tener esto resuelto. Aviso a Leonor, y la reunión era de Have got Time. Llamaron a dos o tres casas. Se mandó la señal de Have got Time sin ir a verla. Al dia siguiente fue la reunion por Have got Time y luego Koldo fue a ver casa", ha relatado Aldama.Pero al

Mientras Ábalos seguía en el Ministerio, según Aldama, Carmen Pano le daba cantidades de dinero que este entregaba a Ábalos y Koldo García para la tramitacion del expediente para la empresa Have got Time. Ha concretado que habrían sido entre 40.000 y 50.000 euros, aunque tras la salida del exministro del Gobierno, el cabecilla de la trama, Claudio Rivas Ruiz-Capillas, les pidió que dejaran de presionar para conseguir la licencia.

Maniobras de Aldama

Precisamente, este diario ha informado de que grabaciones descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los teléfonos del comisionista Víctor de Aldama y de su socio Ignacio Díaz Tapia desvelan supuestas maniobras desarrolladas por los presuntos integrantes de una "presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos desde septiembre de 2022" y cuyos cabecillas sería el propio Aldama y el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas.

Esta redacción adelantó que otras notas de voz, estas de diciembre de 2020, ponían de manifiesto que Koldo García se habría dirigido a primera hora de la mañana del 28 de diciembre de 2020 al entonces jefe de Gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para mediar por la empresa de Claudio Rivas Ruiz-Capillas, que meses después adquirió mediante la firma Have Got Time SL el chalé de La Alcaidesa en Cádiz, en el que el exministro José Luis Ábalos y su familia pasaron unas vacaciones, hasta que fueron desahuciados por impago.