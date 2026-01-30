El juez expulsa a Aldama y a García Castellón como perjudicados y rechaza investigar la actividad de Leire Díez con el hermano de Sánchez

El juez de Madrid Arturo Zamarriego, que investiga el 'caso Leire Díez', la exmilitante del PSOE a la que se le acusa de maniobrar para perjudicar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de fiscales, ha decidido expulsar como acusaciones particulares, es decir, como perjudicados, al exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y al comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, según indica un auto de 27 de enero, al que ha tenido acceso esta redacción.

En otra resolución, esta de 26 de enero, el instructor rechaza asumir la querella que interpuso la asociación Hazte Oír por las supuestas actividades de la exmilitante del PSOE en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El magistrado toma la decisión de inadmitir a García Castellón y a Aldama como acusaciones particulares después de que la fiscal de Madrid Rosa Calvo González-Regueral presentara un escrito en el que reclamaba al magistrado que dejara sin efecto su personación.

No son perjudicados

La representante del Ministerio Fiscal considera que no han sido perjudicados por la actividad de la considerada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los denunciantes, "fontanera del PSOE", y por ello, dice: "Consideramos que no debe mantenerse la condición de perjudicados de los señores Aldama y García Castellón, a los efectos de su personación como acusación particular".

En otro auto el magistrado ya rechazó inadmitir la personación que habían solicitado para ejercer la acusación particular el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Tampoco de Manuel Naveiro que como motivo de su perjuicio alegaba su "litigiosidad" con el fiscal Ignacio Stampa -que en la causa compareció como testigo-, ni de Manos Limpias. No obstante, el magistrado les señala que eso no significa que no puedan ejercer la acción popular.