Migración
Sánchez responde a Elon Musk tras su crítica a la regularización de migrantes: "Marte puede esperar. La humanidad no"
El multimillonario ha retuiteado con la palabra "Wow" la publicación de otro usuario que recogía el siguiente texto: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'"
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al magnate multimillonario Elon Musk que "Marte puede esperar, la humanidad no", después de que éste último haya mostrado su sorpresa a la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada este martes por el Ejecutivo.
Sánchez ha respondido así este jueves --a través de un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press-- a la reacción del magnate sudafricano quien, de la mano de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX, pretende aterrizar una de sus aeronaves en el planeta rojo.
En concreto, Musk ha retuiteado con la palabra "Wow" la publicación de otro usuario que recogía el siguiente texto: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'". Ante ello, el líder del Ejecutivo ha ironizado: "Marte puede esperar, la humanidad no".
La medida --que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia-- podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas. Un proceso del que, según estima el Ejecutivo, se beneficiarían 500.000 migrantes.
