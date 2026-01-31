Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este sábado a la Comisión Europea que impulse el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como que pregunte al Gobierno central por la regularización masiva de inmigrantes por "contravenir el Pacto Europeo".

Así lo ha pedido Feijóo durante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb (Croacia), en la que también ha abordado la protección del campo español. El líder del PP ha pedido a la Comisión Europea una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril y flexibilidad para que en el futuro el próximo Gobierno pueda hacer frente a la inversión excedente para recuperar la seguridad del ferrocarril.

"Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad. España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno", ha señalado en una declaración remitida a los medios.

Regularización masiva

En segundo lugar ha trasladado su preocupación por lo que el Gobierno está haciendo en política migratoria. Feijóo ha asegurado que la regularización masiva "sin control ni garantías" que pretende el Ejecutivo va en contra de las recomendaciones europeas y del Pacto de Inmigración y Asilo.

Otro de los temas que ha tratado Feijóo es el reciente acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur. El líder del PP ha advertido que "Mercosur puede ser una oportunidad, si se hace bien, pero no puede ser un problema para el sector primario". "Mercosur tiene que salir adelante con las garantías acordadas para contar con nuestro pleno apoyo. Ningún acuerdo comercial puede perjudicar al campo español", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que ha logrado que el PPE se comprometa a que las salvaguardias sean "automáticas, inmediatas y plenamente operativas antes de su entrada en vigor"; garantizar controles aduaneros de la Unión Europea de forma automática, así como incrementar el presupuesto adicional de la política agraria común en 45.000 millones de euros. "No podemos fallar a nuestro campo", ha lanzado.