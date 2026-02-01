Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

"Cuando Aznar regularizó a medio millón de migrantes el PP decía que 'España va bien', ¿ahora no?". Con esta pregunta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hurgado en lo que considera una "incoherencia" de los populares por su rechazo a la regularización extraordinaria de miles de migrantes que residen en España y que su Ejecutivo ha aprobado esta semana, con un pacto con Podemos. "Votaron a favor de la toma en consideración de la ley [primer trámite parlamentario] y ahora, cuando Vox dice que no, callan", ha reprochado, cargando contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de haber cambiado de posición por la presión del partido ultra.

"Si no quieren escuchar al Gobierno, que escuchen a la patronal, a los sindicatos, a la Iglesia católica y al sentido común de un pueblo español solidario que no olvida su memoria ni su historia", ha espetado desde Teruel durante el mitin central del PSOE en la campaña de las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Es la segunda vez que el también secretario general socialista se desplaza a arropar a la candidata, Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno.

"Frenar" al PP y Vox

Según la última encuesta elaborada por GESOP para El Periódico de Aragón, el PP, con el actual presidente Jorge Azcón al frente, se impondría en los comicios, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y dependiendo de Vox. La demoscopia augura, además, serias dificultades para el PSOE para articular una mayoría alternativa con el bloque de izquierdas. Un escenario parecido al de Extremadura, donde las elecciones de diciembre pasado otorgaron la victoria a la popular María Guardiola, quien ahora negocia con los de Santiago Abascal -que mejoraron sus resultados- su posible entrada en el gobierno autonómico a cambio de los votos necesarios para su investidura.

En ese contexto, y a cuenta de que esta es la segunda cita de un ciclo electoral autonómico que se alargará todo el 2026, Sánchez ha apelado a la vieja consigna de que votar a los socialistas debe servir para "frenar" a los populares y a la ultraderecha, dos fuerzas que considera "indistinguibles". "Votar al PP significa meter a Vox dentro del gobierno de Aragón", ha advertido durante su intervención, marcada al inicio por los insultos de un asistente, que fue expulsado tras gritarle "hijo de puta".

El accidente de Adamuz

El presidente ha aprovechado el episodio para criticar que la oposición se mueve entre "el insulto y la incoherencia", pero también la "inoperancia", contraponiendo la gestión de su Ejecutivo ante el accidente mortal de Adamuz con la actuación del PP en València frente a la dana. Por eso ha pedido al PP que no dé "lecciones" sobre la forma de actuar durante las emergencias y mucho menos Feijóo, líder de la oposición. "El que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real sobre la dana no va a dar lecciones a un ministro como Puente, que ha estado a pie de cañón dando la cara desde el primer momento", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, cerrando filas con una de las piezas más importantes de su puzle en el Gobierno.

Sus palabras llegan tras semanas de reproches y peticiones de cese al ministro de Transportes, Óscar Puente, por parte de los populares a raíz del accidente en el que fallecieron 46 personas, una tragedia que el PP ha utilizado como eje de su ofensiva parlamentaria. Una de las críticas más repetidas del PP es que Sánchez no haya acudido al Senador a rendir cuentas sobre su gestión, algo que sí que ha hecho Puente.

La revalorización de las pensiones

En una semana cargada de actualidad política, el jefe del Ejecutivo ha intentado sacar rédito de la negativa del PP a apoyar el decreto ómnibus, la primera derrota electoral del Gobierno al no lograr los apoyos de Junts para sacarlo adelante. Sánchez, sin embargo, ha aprovechado la ocasión para criticar a los populares por no respaldar la revalorización de las pensiones, una de las medidas que afecta directamente a uno de los colectivos más disputados por los partidos: los pensionistas.

El presidente ha subrayado que la oposición del PP al decreto no se debe a que incluya otras medidas del escudo social, como el Ingreso Mínimo Vital o el bono social eléctrico, sino a su posición sobre la revalorización, como argumentan los populares. "También lo hizo al frente del Gobierno: Rajoy estuvo siete años, de los cuales cuatro congelaron las pensiones y tres las revalorizaron conforme al IPC porque los incrementos eran del al 0,25%", ha deslizado. Y ha rematado lanzando su promesa: "Yo les digo a los jubilados que se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho los últimos siete años". Solo podrá cumplirlo si logra atraer al partido de Carles Puigdemont.