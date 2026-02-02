Defensa multiplicará efectivos y recursos militares para afrontar el "riesgo muy elevado" de ciberataques

El Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) de las Fuerzas Armadas va a multiplicar por tres su personal, va a formar oficiales y soldados de unidades diversas, va a desplegar recursos militares de inteligencia artificial y va a consolidar un sistema de combate cibernético.

Todas estas medidas se encaminan a incrementar presencia y actividad en el llamado “quinto dominio” militar, cuando la OTAN ha designado a España como Host Nation (o nación anfitriona) para un campo de maniobras virtual, el NCCR (Nato Classified Cyber Range) en el que adiestrarse los ejércitos de la alianza en casos de ciberguerra.

Lo ha anunciado este lunes el vicealmirante Javier Roca, jefe del MCCE, en un encuentro con medios de comunicación, resumiendo la necesidad estratégica de este rearme virtual: “En caso de conflicto, si antes de empezar ya te han dejado ciego, sordo y mudo… game over”.

Ha querido la casualidad que la cita, programada hace días, coincidiera este lunes con la difusión en redes sociales de un supuesto robo masivo de datos informáticos del Ministerio de Hacienda, que ese departamento del Gobierno no ha confirmado. En la misma jornada, el PP de Aragón denunciaba una campaña de llamadas desestabilizadoras a votantes, sin atribución y presuntamente organizada con un sistema de inteligencia artificial.

Riesgo “muy elevado”

El MCCE afronta su crecimiento como área clave de la defensa en un momento en el que el riesgo informático se considera muy elevado en España. Para el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), lo que llama “vulnerabilidad del ciberespacio” es, por grado de probabilidad y por nivel de impacto, el principal riesgo que afronta este país.

El DSN sitúa a ese peligro por encima de otros cinco riesgos principales, como, por este orden, la “inestabilidad económica y financiera”, el espionaje, las “injerencias desde el exterior”, las campañas de desinformación y los “flujos migratorios irregulares”. En su último Informe Anual de Seguridad Nacional, el DSN considera al peligro de ciberataques como el único “riesgo muy elevado”; los otros cinco están en la categoría de “elevado”.

Javier Roca, vicealmirante jefe del MCCE, este lunes en la base de Retamares (Madrid). / EMAD

La mayoría de ciberactividades de los demás ejércitos del mundo se desarrollan sin atribución, en la llamada “zona gris” un espacio difuso que media entre la mera competición y la guerra abierta. Por eso España se encuentra atravesando una “paz caliente”, según Roca. La división que manda era presentada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro Esteban López Calderón, en una reciente conferencia como “la más joven de las Fuerzas Armadas, pero que nada más nacer ya está en combate”.

Dominar al adversario

El Mando Conjunto del Ciberespacio, dependiente de ese Estado Mayor, planea contar este año 2026 con el Centro de Referencia de IA. Lo llaman CRIA; en 2025 empezó su despliegue de infraestructura de cómputo; para 2026 el MCCE tiene el objetivo de implementar una plataforma de IA para lo que en la unidad llaman “escalado de soluciones militares” pues, como asegura Roca, “ya no se puede ganar ninguna guerra sin inteligencia artificial”.

Con un contrato suscrito con Indra por 160 millones de euros y un plazo de tres años, el MCCE planea también consolidar su SCOMCE. Las siglas aluden al Sistema de Combate en el Ciberespacio, una plataforma de integración de datos disponible para todas las Fuerzas Armadas.

Defensa busca conseguir la superioridad cibernética como eje de las operaciones militares. “Quien domine el ciberespacio y limite la libertad de acción del oponente, dominará la contienda”, tiene aseverado el vicealmirante Roca. De ahí que “el MCCE está inmerso en un proceso de expansión sin precedentes para triplicar su capacidad operativa”, asegura.

Más soldados

En la base madrileña de Retamares, en las afueras de la ciudad, hay preparativos para la construcción en pleno campo de diversos edificios en torno al cuartel general del MCCE, pues pronto habrá más inquilinos en esa instalación militar. El Mando Conjunto del Ciberespacio planea alcanzar los 1.500 efectivos en 2030. Actualmente son 500 los militares asignados a la unidad.

Siendo la facción de las Fuerzas Armadas que más civiles incorpora, en cuatro años su composición será de 1.300 militares de los tres ejércitos y 200 civiles especialistas, “en su mayoría ingenieros”, apunta un veterano de la unidad.

El organismo militar de ciberdefensa afronta esa expansión sorteando una dificultad no menor, parecida a la que tiene el Ejército del Aire y del Espacio con sus pilotos: el robo de talento por firmas privadas ofreciendo salarios que multiplican por tres, por cuatro y hasta por diez lo que gana un militar. Roca aclara a este diario que “la mayoría de los nuestros se quedan”, pero hay un porcentaje de salidas al sector privado “que no se puede evitar”. Representa un 20% de la plantilla.

Roca lo mira desde una perspectiva optimista: eso que se van fichados fuera “son nuestros embajadores en otras organizaciones…”. En el MCCE, asegura uno de sus miembros fundadores, “no se rompe nunca el contacto”.

Primera escuela del mundo

El MCCE albergará en su “base del ciberespacio” a la Escuela Militar de Ciberoperaciones, un centro docente que ha empezado a funcionar aún sin sede y que en 2025, ocupando aulas prestadas por otras entidades militares, formó a 450 alumnos, de los que 322 son tropa y marinería.

Es la primera escuela castrense de ciberoperaciones que se funda en el mundo, e imparte cursos en diez disciplinas. Entre ellas, Inteligencia de Amenazas, Ciberdefensa Activa o Investigación Digital.

Se trata de formar un núcleo cada vez más numeroso de combatientes digitales para la defensa de unidades y sistemas en caso de conflicto. Algunos militares formados, independientemente de su rango, serán sometidos a prolongadas investigaciones del CNI para obtener una acreditación especial de seguridad, pues accederán a delicadas tácticas y procedimientos de la que ya se llama Fuerza de Operaciones del Ciberespacio, o FOCE.

Bajo techo

La FOCE tendrá una sede para respuesta a emergencias de 2.200 metros, cuatro plantas y 1.000 puestos. Será parte del Hub de Ciberdefensa que planea el MCCE, con edificios también para el Cyber Range OTAN y un centro de mando.

Son obras previstas en la base de Retamares con un presupuesto de 106 millones de euros y plazo hasta 2029. La sede del FOCE tendrá cuatro ramas en torno a una torre central. Es una representación espacial de cuatro áreas de la acción militar en este dominio: defensa, inteligencia, ataque y apoyo.

Para finales de este año se habrán levantado nueve módulos de alta tecnología para 305 militares. La Escuela Militar de Ciberoperaciones contará además con alojamientos para 450 alumnos.

Estos planes corren prisa. España está en cabeza en materia de ciberdefensa, asegura el jefe del MCCE, pero “lo que antes pasaba en diez años ahora pasa en uno”, explica Javier Roca.

Crece el trasiego de datos y comunicaciones entre máquinas. En el MCCE tienen anotado que hoy el 43% -“y subiendo”, dice Roca- del tráfico en internet es ya entre máquinas, trillones de agentes de inteligencia artificial. El Mando Conjunto tiene un plan para la consolidación de un Centro de Ciberdefensa 5G, en alianza con Telefónica, con el que proteger comunicaciones entre máquinas de ámbito militar: armas, radares, drones, vehículos, almacenes… Han definido ya sus impulsores 30 casos de uso operativo para Defensa, Fuerzas de Seguridad del Estado y la OTAN.

“Vamos a un mundo que no es físico ni digital, sino un híbrido de los dos”, explica el marino que manda la división del quinto dominio. Y en ese mundo, en el que el Centro Criptológico Nacional atajó 200.000 ataques en 2024, y al que pronto llegarán ordenadores cuánticos capaces de descifrar cualquier clave, “el ciberespacio -define Roca- es el sistema nervioso de la sociedad digital”.