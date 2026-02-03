Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

Andalucía

La Fiscalía archiva las denuncias contra los altos cargos del SAS por el cribado del cáncer de mama

La Fiscalía archiva las denuncias contra los altos cargos del SAS por el cribado del cáncer de mama

Una señora con ayuda de una enfermera se hace una mamografía gratuita en Quirónsalud Infanta Luisa por el Día Internacional del Cáncer de Mama.

Una señora con ayuda de una enfermera se hace una mamografía gratuita en Quirónsalud Infanta Luisa por el Día Internacional del Cáncer de Mama. / Europa Press

Domingo Díaz

La Fiscalía ha emitido un decreto de archivo para las denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía responsables de los programas de detección del cáncer de mama. "No existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados", tras las investigaciones realizadas, apunta el ministerio público, que habla de "errores o deficiencias en el protocolo". Cada caso será estudiado por separado en las fiscalías provinciales.

Estas denuncias habían sido presentadas por el Defensor del Paciente y se habían ampliado con escritos de otras dieciséis mujeres. Además, se le adjuntaron las de Adelante Andalucía e Izquierda Unida, que apuntaban a una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz de la Salud.

El decreto señala que los hechos se refieren a "errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama". Concretamente, la Fiscalía explica que estos "errores" se han producido en la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes" o "dudosos". Igualmente, se valoran estos errores en "la falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado".

Cada caso será investigado de manera "separada"

Este archivo es para la causa que actúa contra altos cargos. Eso no significa que todos los casos relacionados con estos errores vayan a ser archivados ni mucho menos. De hecho, la Fiscalía autonómica apunta que serán las provinciales "para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables".

Noticias relacionadas

Cada caso cuenta, según el ministerio público, de "un patrón", por lo que no pueden ser unificados. Eso sí, habla de "una responsabilidad que pudie

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
  2. Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
  3. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  6. ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
  7. Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
  8. Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal

Copa del Rey: Albacete - Barcelona, en imágenes

Copa del Rey: Albacete - Barcelona, en imágenes

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

Vídeo: 22 coronas de 22 Na Violants

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló
Tracking Pixel Contents