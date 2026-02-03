Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

En el Senado

Zapatero y Aznar se convierten en armas arrojadizas de PP y PSOE por sus vínculos con Venezuela y Epstein

Albares evita referirse al expresidente socialista ante las acusaciones de los populares sobre sus vínculos con Venezuela

Albares señala que Aznar sale en los papeles de Epstein al pedir el PP explicaciones sobre Zapatero.

Albares señala que Aznar sale en los papeles de Epstein al pedir el PP explicaciones sobre Zapatero.

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto al Senado. No en carne y hueso, sino como armas arrojadizas de PP y PSOE contra el adversario. Los populares, en una estrategia activa desde hace semanas, han arremetido contra el que fuera presidente del Gobierno desde 2004 por sus vínculos con Venezuela y el rescate de Plus Ultra. En frente, el Ejecutivo ha respondido poniendo sobre las mesas las supuestas relaciones entre Aznar y el pederasta Jeffrey Epstein.

En el habitual tono confrontativo, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha arremetido contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por el papel que ha jugado Zapatero en Venezuela, llegando a acusar al expresidente de "corrupción" por cobrar "por consultorías simuladas que realmente no lo eran porque eran pagadas con dinero del rescate de Plus Ultra". Así, ha denunciado que Albares ha permitido una "diplomacia paralela con sombras de corrupción" y ha dejado caer que podría tener vinculación con una "financiación ilegal del PSOE".

Albares ha evitado mencionar a Zapatero, aunque sí ha sacado pecho de los nombramientos de otros dirigentes del Gobierno en el terreno internacional, como los de Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea o de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Ha sido a renglón seguido cuando ha citado a Aznar: "Sobre expresidentes yo no conozco lo que hacen sus expresidentes. El expresidente Aznar ha salido en los papeles de Einstein y yo no vengo aquí a hacer acusaciones".

Noticias relacionadas

El ministro se refería así a la última revelación de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein hechos públicos el pasado viernes y en los que aparece un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explícitamente a nombre del expresidente en 2003 y 2004 y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
  2. Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
  3. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  4. 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
  5. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  6. ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
  7. Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
  8. Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal

Copa del Rey: Albacete - Barcelona, en imágenes

Copa del Rey: Albacete - Barcelona, en imágenes

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

Galería de imágenes: La Ordre Bellatora reúne las joyas de 22 Na Violants de la historia de la Germandat

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

Al Villarreal se le da bien el Espanyol en La Cerámica: Solo tres derrotas.. y la suspensión incomprensible del curso pasado

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

La Germandat expone 22 espectaculares coronas de sus Na Violant: ¿quién las ha cedido?

Vídeo: 22 coronas de 22 Na Violants

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La Universitat Popular de Vila-real iniciará nuevo curso el 16 de febrero

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló

La voz en español de la canción de 'Coco' actuará en Castelló
Tracking Pixel Contents