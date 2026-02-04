El juez deja libre a Francisco de Borbón, sobrino segundo del rey Juan Carlos, con una fianza de 50.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la libertad provisional, previo pago de 50.000 euros, para Francisco de Borbón Graf von Handerberg, sobrino segundo (por hijo de primo hermano) del rey emérito, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales de las actividades de la red de narcotráfico en la que están imputados Óscar Sánchez Gil, ex inspector jefe del grupo anti blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, y su esposa. En la casa de ambos, la Policía encontró ocultos en las paredes y el jardín más de 20 millones de euros en billetes, supuestamente cobrados como sobornos a los narcos.

También le ha impuesto, al igual que los otros dos detenidos, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y presentaciones semanales. Para los otros dos arrestados, Tirso Muyo Campos y Claudia Mireya Muñoz Hernández, las fianzas acordadas han sido de 60.000 y 20.000 euros, respectivamente.

La Fiscalía Antidroga había pedido al juez que impusiera una fianza de 80.000 euros al pariente de Juan Carlos I. Para los otros dos detenidos en la misma operación, por su presunta participación en el blanqueo de la red, Muyo Campos y Muñoz Hernández, Antidroga había solicitado la imposición de sendas fianzas de 50.000 euros. Una vez que lo hagan deberán firmar semanalmente y se les retirará el pasaporte, según solicita la fiscalía, informaron fuentes jurídicas.

El sobrino segundo del rey Juan Carlos se define como "empresario, inversor y filántropo hispano-alemán". Es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del rey emérito Juan Carlos I. Todos los detenidos en este operativo giran presuntamente en el esquema del caso en torno a Ignacio Torán, considerado líder de la trama en España y antiguo confidente del inspector de policía imputado.

Criptomonedas

La Policía sospecha que Francisco de Borbón Graf von Handerberg, arrestado en Málaga, habría convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York.

La red con la que se le relaciona cayó en 2014 a partir de la interceptación de un contenedor portuario en Algeciras, parte de un alijo de 13 toneladas de cocaína camuflada en fruta y procedente de Ecuador. Las fuerzas de seguridad españolas habían recibido aviso del flete, organizado por una importante trama multinacional americana del narcotráfico. Ello condujo al inspector Óscar Sánchez, imputado por presuntamente si sobre fletes de narcos había vigilancia policial, para alertarles. En su despacho se encontró un plan para presuntamente hacer circular 14 millones de euros de beneficios de la trama blanqueados gracias a las criptomonedas.

Los inicios en el mundo de los negocios del aristócrata detenido no estaban en la criptomoneda, sino en la representación deportiva como agente de la FIFA. Después de siete años en el negocio de las comisiones por fichajes y contratos publicitarios de jugadores, y con despacho en Miami, Francisco de Borbón cambió de sector en 2012 y fundó Alpha Trading, su principal empresa, con intereses en los mercados del gas, el petróleo y los metales preciosos.

"Mona"

Con respecto a Muñoz Hernández, un oficio de la Guardia Civil que consta en el sumario en relación con esta pieza sitúa a esta mujer entre los contactos telefónicos de Ignacio Torán, otro de los investigados en relación con dos incautaciones de en 2021 y 2024. En su teléfono, se identificaba a esta mujer como "Mona".

Este número de teléfono fue aportado en un atestado policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en relación con un permiso de viaje solicitado por una de las presuntas testaferros exjefe de la UDEF Óscar Sánchez, concretamente la que utilizan para el holding Hernández Gestión y Patrimonio. La mujer responde a Torán que "el sobrino de la mona" ha participado en tres (descargas de sustancia estupefaciente).

A Torán se le relaciona también con el uso los de las empresas Trapani Export, Cottone y Strawberry para introducir en España contenedores cargados de cocaína; y los que recogieran su posible colaboración con Óscar Sánchez --el exjefe de la UDEF-- y la utilización de hasta cinco empresas y licencias de VTC para blanquear dinero.