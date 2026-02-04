Las cartas ya están sobre la mesa: los partidos aragoneses dejan altos los decibelios en el último debate antes del 8F

Todas las cartas ya están sobre la mesa. Los ocho partidos políticos con representación en Aragón han finalizado este miércoles los debates electorales de cara a los comicios del próximo 8 de febrero. Y lo ha hecho con una disputa dialéctica celebrada en las Cortes de Aragón y organizada y retransmitida en directo por El Periódico de Aragón, en un encuentro que ha estado moderado por los periodistas Laura Carnicero y Sergio H. Valgañón.

Un debate en el que se han abordado los principales problemas que preocupan a los aragoneses y aragonesas que irán a las urnas el 8F. La vivienda ha sido la gran protagonista en el primer bloque, abierto por Pilar Alegría (PSOE) y cerrado por Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar). La izquierda ha apostado por aplicar la ley de la vivienda estatal y regular el mercado del alquiler, con los ejemplos de Navarra, Barcelona y La Coruña. Algo rechazado por PP, Vox y también por el PAR.

El presidente y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha reivindicado las 3.000 viviendas impulsadas en estos dos años y medio, recriminando nuevamente las "86" construidas por el Gobierno de Lambán, en una guerra de cifras con Jorge Pueyo (CHA) y Pilar Alegría. El primero ha subrayado que fueron más de 1.200 los pisos construidos y Alegría ha recordado que Marcelino Iglesias impulsó "25.000 viviendas públicas". Izquierdo (PAR) y Abengochea también han protagonizado un pequeño rifirrafe por la ley de vivienda estatal y, concretamente, por los datos de Navarra.

Tomás Guitarte (Existe) ha incidido en la "oportunidad competitiva" que supone el mundo rural y el precio del suelo para el mercado aragonés de la vivienda y Alejandro Nolasco (Vox) ha pedido liberalizar los suelos para poder sacar la vivienda al mercado. Y Goicoechea ha recriminado que se use la vivienda "para especular, no para vivir". Izquierdo ha pedido bajadas de impuestos y subvenciones para los jóvenes que buscan acceder a la vivienda y Pueyo ha pedido seguir una directriz clara: "Una familia, una casa".

La migración y los servicios públicos

No ha tardado en elevar la voz el candidato de Vox que ha calificado de “salvajada” la regularización de migrantes “para lograr votos”, hablando del “efecto llamada”. Para Nolasco los que acuden a Aragón “no llegan escapando de una guerra”.

Desde Podemos han considerado que lo que molesta a Vox es que las personas migrantes tengan derechos. Y Pilar Alegría ha replicado que la regularización no otorga la ciudadanía, por lo que se les dota de derechos a las personas que ya viven en España. “Por favor, señor Nolasco, no mienta”, le ha dicho.

Goicoechea ha ido más allá pidiendo el derecho al voto para todas las personas. “Que la gente cobre en negro solo beneficia a los señoritos”, ha señalado Jorge Pueyo, que avanzando en otra de las cuestiones centrales del debate ha reprochado a Nolasco su defensa del trasvase del Ebro.

“Mientras yo sea presidente nunca habrá un trasvase del Ebro”, ha dicho Azcón tras ser interpelado directamente por la cuestión. Aunque para el candidato popular la gran cuestión sobre la identidad aragonesa se tiene que centrar en una financiación autonómica justa que permita defender los servicios públicos, sobre todo para reclamar que entren los criterios de despoblación.

Teruel Existe ha recordado que la migración “nunca ha sido un problema en España” y ha señalado que aporta más de lo que cuesta. Y sobre la calidad de los servicios públicos ha destacado que la sanidad educación en las zonas rurales solo lo garantiza la inversión pública.

Para IU ha insistido en que no se le pueden “dar alas al fascismo”, indicando también que el neoliberalismo ha entrado de forma directa en los hospitales con la privatización y con la concertación de los colegios e institutos. “Es imprescindible que se revierta el proceso de privatización salvaje, y tenemos que hacerlo todas las izquierdas”.

El debate tecnológico

El tercer bloque ha virado en torno a los centros de datos que, tras una legislatura en la que, pese a no haber podido concluir, ha traído inversiones milmillonarias que se traducen en más de una treintena de edificios tecnológicos repartidos por la comunidad, especialmente en el corredor del Ebro. Y, nuevamente, con dos bloques diferenciados.

Por un lado, Azcón ha recriminado a Alegría su postura al respecto. "No puede decir que son los culpables de todos los males y luego reivindicar que han llegado gracias a ustedes", ha subrayado el popular, quien también ha hecho extensible la crítica a todo el PSOE porque, dice, "lo que les gustaría es que los centros de datos lleguen al País Vasco y Cataluña".

Alegría, por su parte, ha señalado que es clave que los aragoneses conozcan los recursos que van a consumir y los empleos directos que van a generar, mientras que desde su izquierda, CHA, IU y Podemos exigen una moratoria a los proyectos. Asimismo, los cuatro partidos han coincidido en la creación de una empresa pública de energía.

Guitarte, por su parte, ha esgrimido, al igual que Nolasco, que en matería de energía "no hay tantas diferencias entre el PP y el PSOE", en especial referencia a la ley de Lambán que tumbó el Constitucional y que, añaden ambos, luego votaron los grandes partidos con un decreto similar. En cuanto a los centros de datos, el líder de Teruel Existe ha incidido en que es la "agricultura" el verdadero "proyecto estratégico".

Abengochea también ha cargado contra los macroproyectos e Izquierdo le ha recordado que en Aragón "no hay macrogranjas", aseverando además que, de los ocho candidatos, es "el único que es de pueblo, de verdad". La paralización del clúster del Maestrazgo también ha puesto de acuerdo a varias formaciones del arco, desde Vox y Aragón-Teruel Existe hasta IU, Podemos y CHA.

Las líneas rojas

La última parte del debate ha abordado una compleja gobernabililad en la que el PAR se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos “con todo el mundo”, aunque ha repetido que el problema será que en Aragón acabará decidiendo quién gobernará ser “el señor del caballo”, en alusión a Santiago Abascal.

Teruel Existe ha dicho que ellos no pueden pactar “en contra de su naturaleza” en referencia al trasvase del Ebro o la descentralización autonómico. Abengochea ha pedido ”dejar el fascismo a un lado” al lamentar que se están rompiendo concensos establecidos tras la segunda guerra mundial. “Estaremosdonde se puedan defender los intereses de la clase trabajadora”, ha dicho.

Para Podemos, en unos comicins como etos se están debatiendo “dos modelos”, el de las privatizaciones y la entrega de los paisajes a las grandes empresas frente al que defiendo los servicios publico y garantiza derechos bien cubiertos, pidiendo recuperar leyes como la trans o la de memoria hist´roca.

Para CHA resulta preocupante que Azcón no diga si va a pactar con Vox, aunque ha equiparado que en las votaciones estatale se muestran siempre en contra de las medidas de protección social. “Defienden intenses de empresa, pues son voceros de lobis", ha dicho.

Por su parte, Alegría ha señalado que el diálogo “siempre es difícil”, pero ha pedido pactos para “avanzar” a pesar de que la concordia “se ha roto” por la incapacidad demostrada para llegar a acuerdos por parte de Azcón. “Le ofrecí una mano tendida que fue rechazada”, ha indicado, anticipando (y lamentando) que en Aragón si suman de nuevo los diputados de Vox y el PP “volverá un gobierno de las derechas”.