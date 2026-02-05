La oposición en Móstoles pide dimitir al alcalde por un supuesto caso de acoso y el PP apela a la presunción de inocencia: "El proceso fue archivado"

Todos los partidos de la oposición en Móstoles han exigido la dimisión al alcalde, Manuel Bautista, tras ser acusado por una exconcejala del PP de un presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, un caso que, según el PSOE y Más Madrid, el Partido Popular habría "tapado". Por su parte, fuentes populares en el municipio aseguran que el proceso interno fue debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones y sin que el archivo del expediente fuera recurrido.

"Debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones. Se trata de un escrito formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado", han añadido.

Según una información adelantada por el diario 'El País', la exconcejala denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

Siguiendo con su relato, se plantó ante esta situación y a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como "un acoso laboral", asegurando que no la permitían intervenir en los plenos para defender las mociones que había preparado y la "amenazaron" con retirarle todas las competencias que ostentaba. La concejala escribió a Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Ante la falta de respaldo, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre de 2024.

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha pedido explicaciones al PP de Madrid: "Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó. Serrano y Ana Millán, también. Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", ha señalado a través de sus redes sociales.

En la misma línea, la líder de la oposición en la Comunidad y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha considerado en redes que "la denuncia por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista es gravísima. El alcalde de Móstoles debe dimitir y quienes le encubrieron desde el Partido Popular de Madrid deben asumir responsabilidades políticas".

Ante esta denuncia, el PSOE de Móstoles ha exigido a través de sus redes sociales "la dimisión inmediata del alcalde y de quien haya encubierto estos hechos guardando la acusación en un cajón", exigiendo explicaciones ante "una información de tal gravedad". También desde Vox, socio de Gobierno del PP en Móstoles hasta hace apenas una semana, han solicitado la renuncia de Bautista y han instado al PP a "dar explicaciones". "Mucho feminismo de pancarta y cero decencia. Ahora se entiende por qué querían a Vox fuera del gobierno", ha añadido la portavoz de esta formación, Nieva Machín.

Desde Más Madrid Móstoles, su nuevo portavoz municipal, Jesús Arrabé, ha trasladado "toda su solidaridad" con la exedil del PP y han pedido al alcalde que comparezca. Por último, desde Podemos Móstoles también han querido "trasladar su solidaridad y apoyo a la exconcejala del municipio afectada por las presuntas presiones internas desveladas por la prensa, que apuntan a un intento de frenar o desincentivar la interposición de una denuncia por acoso", ha dicho su portavoz local, Mónica Monterreal.