Madrid
El regidor de Móstoles califica de "chantaje" las acusaciones de acoso sexual: "Este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona"
Bautista asegura que lo que se está vertiendo contra él es "absolutamente falso" tras obtener el respaldo reiterado de su partido
Víctor Rodríguez
Tras el respaldo del PP madrileño, reiterado hoy por su secretario general, Alfonso Serrano, el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido por segundo día consecutivo en rueda de prensa en relación con las acusaciones de acoso sexual y laboral a una exconcejal, que se dirigió al partido para poner en conocimiento la situación. "Estas acusaciones son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023", ha declarado Bautista, quien asegura que esta edil, que dimitió en octubre de 2024, "antepuso sus intereses personales a la formación de gobierno en Móstoles".
El regidor mostoleño ha insistido, además, en la violación de su presunción de inocencia desde que se publicó la noticia. Ha remarcado que las acusaciones son "absolutamente falsas" y ha asegurado que responden a una campaña de "desprestigio".
"A día de hoy no hay ni una denuncia, por supuesto, si no hay denuncia, no hay una condena y por supuesto, a día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada judicial, una sentencia judicial ni tan siquiera una denuncia".
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos