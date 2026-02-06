Azcón cierra la campaña yendo al ataque del PSOE y de Vox por ser “miserables” y “populistas del voto inútil”

Jorge Azcón al ataque. El presidente de Aragón y candidato del PP a revalidar la Presidencia de la comunidad ha cerrado este viernes la campaña electoral en un mitin en la Sala Multiusos de Zaragoza con ataques a PSOE y Vox por “la campaña miserable” en el caso de los primeros y por ser “los populistas del voto inútil” en los segundos. El Azcón más agresivo se ha lanzado este viernes a cazar el voto indeciso, endureciendo el discurso contra Pilar Alegría, contra un Pedro Sánchez al que “el voto que más jode es el del PP” y contra Santiago Abascal y Alejandro Nolasco.

Azcón ha aprovechado su último discurso ante algo más de 1.800 militantes para marcar su línea más dura con el PSOE, pero también con Vox. “Una campaña electoral va de decir la verdad, pero la de Alegría ha sido la de decir mentiras”, ha aseverado el popular, que ha criticado las técnicas utilizadas en la campaña por la socialista: “Ha hecho la campaña más sucia y asquerosa que se recuerda en la historia”. Según Azcón, el PP tiene “límites y valores” y tiene claro que “va a ganar las elecciones, porque no se va a ser tan miserable como ha sido el PSOE en esta campaña”.

En ese “contar la verdad”, Azcón se ha comprometido a “cambiar el relato de Aragón” amparado en el buen momento de la economía. Ante las decenas de jóvenes que se encontraban detrás, el presidente popular ha asegurado que tendrán “oportunidades y puestos de trabajo”. “Vamos a pedir la confianza de los aragoneses porque queremos ir por el mismo camino”, ha afirmado el candidato conservador.

Azcón, que también ha criticado las pocas apariciones que Alegría ha tenido ante los medios de comunicación (“los periodistas tenían que tirarle un galgo para preguntarle”), también ha atizado a Vox. “No vamos a permitir el trasvase del Ebro”, ha concretado el popular, que ha insistido en que en “Aragón no sobra agua” y ha mostrado su compromiso por acelerar las obras: “Vamos a reclamar una PAC justa y que los agricultores puedan ganarse la vida, y Mercosur no será realidad sin salvaguardas”. Azcón ha criticado a Vox por “engañar” a los agricultores con el trasvase y ha afeado a Alejandro Nolasco, candidato de Vox al que no ha mencionado, haber “cancelado” entrevistas en los últimos días y tachar de “activistas políticos” a periodistas.

El candidato del PP ha asegurado que “una mentirosa no puede ser presidenta de Aragón”, por Alegría, a la que también ha criticado por sus reuniones con Paco Salazar: “Lo que ha hecho ella con las mujeres es asqueroso, ha mentido porque le vale todo”.

Contra Vox y a por el voto útil

También ha censurado la postura de Alegría en favor de la nueva financiación autonómica, porque la socialista, a su juicio, “sigue arrodillándose y humillándose ante los independentistas y ante Pedro Sánchez”. “Hoy el PSOE está en descomposición, en proceso de podredumbre”, ha afeado Azcón, que cree que el objetivo de los socialistas en estas elecciones es “no tener el peor resultado de su historia”. “Han renunciado a ganar las elecciones y lo único que quieren es que le vaya mal al PP y bien a Vox”, ha analizado el conservador, que ha aseverado que “todo el que vota a Vox beneficia a Sánchez”.

Azcón también ha ido al ataque a por Abascal, “un populista” que tiene “el voto inútil”. “Tened seguro que el Gobierno en el que esté yo no será débil”, ha resumido Azcón, que ha llamado a sus militantes a buscar a los indecisos, porque “con un puñado de votos se conseguirá este domingo un resultado espectacular”. La fórmula, según Azcón, explicar que “a Aragón le va mejor con el PP y este Gobierno se ha dejado la piel por los aragoneses”.

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, ha cerrado la campaña celebrando al “líder positivo y con proyecto alegre” que es Jorge Azcón. “Está por encima de la cutrez de sus rivales, porque quiere gestionar y sabe hacerlo”, ha resumido el presidente nacional del partido, que ha criticado que Pilar Alegría está en Aragón “de comisión de servicios”.

“Alegría se debe a Sánchez, pero Azcón solo a Aragón”, ha concretado Feijóo, que ha aseverado que “toda España” respeta al presidente aragonés porque “ha hecho mucho en muy poco tiempo y porque ha convertido a Aragón en una referencia en la atracción de inversiones en España y Europa”. Según Feijóo, el Gobierno autonómico ha atraído esos miles de millones de inversiones “con el Gobierno de España en contra”.

Feijóo se ha comprometido a activar “al máximo que permite la UE” las ayudas al funcionamiento para Teruel y ha criticado el derrumbe de la central de Andorra: “Ni transición ni justa”. También ha cargado contra el nuevo sistema de financiación, “un prodigio que hay que estudiar en el que quien menos tiene, tiene que pagar el privilegio del que tiene más”. “Un insulto a la gente”, ha resumido el presidente popular.

Para el líder nacional del PP, el PSOE es “un partido de pasado” y que no puede ganar las elecciones. Ha reclamado a la militancia conservadora “votar, ganar y ganar con fuerza” el próximo domingo para “despejar discriminaciones y mirar al futuro”. “Cada voto que no va a Azcón, es una alegría inmerecida a Sánchez”, ha cerrado el bloque autonómico, antes de profundizar en la política nacional.

Noticias relacionadas

El acto, precedido por la actuación de Los Meconios, que han dedicado más canciones a Pedro Sánchez o Gabriel Rufián que aludido al PP, ha contado con la participación de Ramón Celma, presidente del partido en la provincia, y de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.