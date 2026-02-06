La UCO rastrea 22 contratos de Adif "amañados" por la trama Koldo por 355 millones

La investigación desarrollada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha decenas de contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Y de estos, un total de 22 de alta velocidad y líneas convencionales, con un presupuesto de licitación de 354.984.431 euros, fueron adjudicados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuya expresidenta Isabel Pardo de Vera permanece investigada en la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo junto al exministro, a su entonces asesor Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La actuación de la empresa pública ADIF, que se encarga de la gestión de las infraestructuras ferroviarias, en concreto de la construcción y el mantenimiento de las vías, ha saltado a la opinión pública tras el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido 46 personas.

En su informe de 5 de junio de 2025 la UCO señala de forma directa los presuntos "amaños" que habrían llevado a cabo Ábalos y Koldo García en una decena de obras, de las que cuatro fueron adjudicadas por ADIF: dos en la Región de Murcia y Almería (de 158 y 121 millones), una tercera en Sant Feliu de Llobregat (62 millones) y una cuarta en Asturias (592.053 euros). "Para estas actuaciones, que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, Koldo García se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera", completa el oficio policial, que apunta a la existencia de supuestas mordidas que habrían abonado las empresas beneficiarias de los contratos: Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Áridos Anfersa SL.

Contratos investigados por la UCO

Pero la confesión del empresario Víctor de Aldama, que se ha beneficiado de un atenuante en el caso de las mascarillas por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, ha elevado de manera ostensible el número de obras bajo sospecha de ADIF, que supera la veintena. El comisionista entregó en el Tribunal Supremo en diciembre de 2024 un listado de obras del Ministerio de Transportes en el que aparecían subrayados "en color rosa los contratos públicos pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas", que según su versión "habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias". Pero subrayó "en verde" otras "posibles adjudicaciones" de Adif que podrían haber beneficiado a las empresas de la trama.

Grabaciones de Koldo García

Las conclusiones de la UCO sobre las irregularidades en las obras públicas se basan en las pruebas obtenidas en los registros realizados a los investigados, pero especialmente gracias al análisis del contenido las grabaciones realizadas por Koldo García, que según los agentes evidencian "la percepción de cuantías dinerarias", tanto por parte de Ábalos como de su asesor, por un montante superior al millón de euros, "de los cuales se habrían cobrado, al menos, 620.000 euros", dice el informe de la Guardia Civil.

Víctor de Aldama junto a su abogado, José Antonio Choclán / EP

Y estas supuestas mordidas habrían sido cobradas a cambio de cinco licitaciones públicas: tres adjudicadas por Adif y que beneficiaron a la empresa Acciona. "El 18 de noviembre de 2020, Koldo García mantuvo una conversación con Ábalos de la que se desprendía su malestar por no estar recibiendo determinadas cantidades de dinero, habiendo aumentado la supuesta deuda, ya que a Ábalos le quedarían por percibir 350.000 euros procedentes de 'Sant Feliu' y 'El Mayor", indica la Guardia Civil en su informe, en alusión a la ejecución del proyecto integración del ferrocarril en la localidad barcelonesa y al proyecto de construcción del soterramiento ferroviario de la ciudad de Murcia, respectivamente.

Obra de emergencia en Asturias

La UCO también informa de la supuesta labor de "intercesión ejercida principalmente por Koldo García en favor de la firma Levantina Ingeniería y Construcción (LIC)", del investigado José Ruz, quien se benefició de una obra de emergencia de Adif en Asturias para "la estabilización de los taludes de las trincheras" situadas en la línea entre Gijón y Pravia, con un importe de 592.053 euros.

Resto de obras de ADIF señaladas por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo

Sobre este contrato, la Guardia Civil desveló que en la grabación realizada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020 se incluye "una conversación entre éste e Isabel Pardo de Vera" en la que el primero le solicita "la adjudicación discrecional de una obra" en favor de la mercantil de su amigo José Ruz: "¿Tienes algo de emergencia? Me quedan dos millones. Te explico. Levantina está pasándolo aquí, cuando digo aquí, digo es aquí", dice el asesor de Ábalos, a quien la entonces presidenta de Adif responde: "Le hemos dado una de 700.000, hace nada. Es que otra vez va a cantar, déjame mirarlo".

Imagen de un informe de la UCO de la Guardia Civil / EL PERIÓDICO

De esta forma, según la UCO, Pardo de Vera "se comprometió a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora de José Ruz. Y el 17 de diciembre de 2020, es decir, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia" en Asturias para trabajar "en un desprendimiento en un talud". La Guardia Civil registró la vivienda de la expresidenta de Adif en busca de documentación sobre estos contratos bajo sospecha.

Otros contratos señalados por Aldama

La Guardia Civil también apunta a las presuntas irregularidades detectadas en otro contrato público, adjudicado en agosto de 2021 por Adif. Se trata de otra obra de emergencia que benefició a la UTE Monforte, formada por las empresas Obras Públicas y Regadíos (OPR) y ASCH Infraestructuras y Servicios: "El 16 de febrero de 2024, casi tres años después, Daniel Fernández Menéndez contactó con Koldo García en referencia a esta adjudicación para informarle de que se había caído un talud y se iba a licitar un expediente de emergencia para subsanarlo. En el mismo mensaje el empresario le solicitaba que éste le fuese adjudicado a OPR", dice el informe de la UCO, que apunta que la detención del asesor frustró la operación, que acabó beneficiando a un socio del dueño de OPR.

José Luis Ábalos y Santos Cerdán / EPDATA

Precisamente, el comisionista Víctor de Aldama incluyó entre la veintena de obras de Adif bajo sospecha, que fueron presupuestadas para el año 2021, año en el que Pardo de Vera abandonó el cargo tras ser nombrada secretaria de Estado de Infraestructuras, la renovación del Corredor Noroeste en un tramo de Monforte de Lemos (Lugo), con un presupuesto de 108.199 euros. Otras obras señaladas por el comisionista, de las que por el momento no consta que hayan sido investigadas por la UCO, están vinculadas a la Alta Velocidad en el País Vasco, con un presupuesto entre todas de casi 5 millones de euros.

Noticias relacionadas

También Aldama señaló el contrato para el desarrollo de planes transversales de renovación de vías en Castilla y León (438.387 euros); trabajos de Alta Velocidad en el tramo de Venta de Baños-Palencia-León Asturias, por 551.358 euros; y en el tramo entre Valladolid-Burgos-Vitoria, por 768.299 euros. En la documentación entregada por Aldama llama la atención que en la obra de Alta Velocidad Olmedo-Lubián-Orense, con un presupuesto de 2.161.418 euros, aparece la anotación manuscrita de "+Zamora", cuya justificación se desconoce.