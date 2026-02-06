PP
Directo | Azcón y Feijóo cierran la campaña en Zaragoza
El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo comenzará con un concierto del grupo Los Meconios
EFE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de Aragón a revalidar la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, cerrarán este viernes, a las 19:00 horas, la campaña electoral en Zaragoza, acto tras el que, en el mismo lugar, el agitador Vito Quiles protagonizará un encuentro con jóvenes.
El cierre de campaña del PP en Aragón para las elecciones del próximo domingo comenzará con un concierto del grupo Los Meconios, conocidos por una canción en la que llaman a volver al golpe de Estado de 1936.
En la sala multiusos del Auditorio, Azcón y Feijóo ofrecerán el mitin de cierre de campaña; después, en el mismo espacio, Vito Quiles protagonizará un acto llamado 'DE K-ÑAS' a partir de las 20:30 horas.
La presencia de Vito Quiles no aparece en el cartel del cierre de campaña que colgó en redes el PP de Aragón. Sí está circulando en redes otro cartel similar que añade el nombre del agitador, quien, además, aparece en las cuentas de Instagram de Nuevas Generaciones de Aragón y del PP de Zaragoza.
Vito Quiles ha confirmado a EFE que estará esta tarde en Zaragoza para hacerle una entrevista al candidato popular, Jorge Azcón, concertada con su gabinete, y para mantener un encuentro "informal" con jóvenes del partido, invitado por el PP aragonés.
Ha precisado que en ningún caso forma parte de la agenda de cierre de la campaña del PP y ha desmentido que este partido le haya reclutado.
