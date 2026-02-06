La Junta pone cifras al bloqueo político en Extremadura: 577 millones menos por la falta de presupuestos

La falta de unos nuevos presupuestos está teniendo un impacto directo en Extremadura, que ha dejado de percibir 577 millones de euros como consecuencia de la prórroga de las cuentas derivada del bloqueo político. Una situación que coincide con las dificultades para cerrar un acuerdo de gobierno entre el PP y Vox y que, según ha advertido este jueves la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, limita la capacidad de la región para planificar inversiones y reforzar los servicios públicos.

"Vox debe ser muy consciente de cuál es su posición, asumirla y cuanto antes poder llegar a un acuerdo", ha señalado Manzano tras recordar que Extremadura "necesita presupuestos" y un gobierno que ofrezca estabilidad. "Los extremeños han elegido a la presidenta María Guardiola para que presida nuestra región", ha incidido.

Bloqueo en las negociaciones

El llamamiento de Manzano produce tras varias semanas de bloqueo en las negociaciones entre el PP y Vox, que lejos de acercar posturas, se encona en torno al reparto de responsabilidades y cargos.

Manzano ha recalcado que el Partido Popular está trabajando "desde el primer momento" para que haya gobierno en Extremadura y para que María Guardiola continúe al frente de la Junta, con el objetivo de garantizar "la estabilidad que Extremadura se merece".

Reparto de cargos

Asimismo, ha reiterado que el acuerdo en cuanto a políticas está "prácticamente cerrado" y ha apuntado que las cuestiones que siguen bloqueando el pacto deberían preguntarse a Vox. Sobre las demandas de puestos concretos en el futuro Ejecutivo, ha evitado concretar, al considerar que hacerlo sería una "falta de respeto al momento actual de negociación".

No obstante, ha señalado que la Consejería de Agricultura "no es un problema" y ha defendido que, si una persona vinculada a Vox puede desarrollar políticas "muy positivas para los ciudadanos extremeños", esa opción se aceptará, siempre dentro del respeto a la proporcionalidad surgida de las urnas, con 29 diputados del PP frente a los 11 de Vox.

Pulso por los senadores

Con el calendario ya en marcha, la negociación de la investidura afronta un nuevo punto de tensión este viernes con la elección de los senadores autonómicos que designa la Asamblea de Extremadura. Se mantienen dos, que corresponden a PP y PSOE de acuerdo a los resultados electorales.

Noticias relacionadas

La decisión sobre los senadores puede servir como termómetro del estado real de las negociaciones y anticipar si se producen avances que permitan desbloquear la investidura, toda vez que en 2023, el PP propuso al representante de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, dentro de las 60 medidas que posibilitaron el pacto de gobierno.