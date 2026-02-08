Elecciones en Aragón, en directo | La participación al ecuador de la jornada es similar a 2023

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:

Tradiciones, dudas y decisiones de última hora La jornada electoral se vive en Aragón en medio de un ambiente tranquilo y reconocible. Es un domingo más, aunque no es cualquier domingo. Hoy se decide el futuro de la comunidad, al menos durante los próximos cuatro años. Desde que los colegios electorales han abierto sus puertas, el desfile de personas ha sido constante. (Seguir leyendo)

Un apoderado de Vox denuncia amenazas en un pueblo de Teruel Vox ha denunciado este domingo ante la Guardia Civil las amenazas recibidas presuntamente por uno de sus apoderados por parte de un vecino de la localidad de Torre de Arcas, en la Comarca turolense del Matarraña en el trascurso de las elecciones de Aragón 2026. Según ha recogido Europa Press, el afectado es Aaron Corcuera, coordinador de este partido político en Sant Mateu (Castellón), que había acudido a este pequeño municipio turolense para supervisar la jornada electoral. Corcuera denuncia que "un vecino se dirigió a él de manera agresiva, profiriendo expresiones intimidatorias y amenazantes, avanzando hacia el apoderado con actitud hostil". "Me increpó y amenazó solo por representar a Vox porque llevaba mi credencial colgada con las siglas del partido del que soy afiliado. Estaba ejerciendo mis funciones con total normalidad cuando intentaron intimidarme sin ningún motivo salvo asustarme y que me fuera de allí", ha denunciado.

Jorge Pueyo, el único candidato que no se vota a sí mismo El candidato de CHA en estas elecciones autonómicas de Aragón, Jorge Pueyo, es el único de los ocho que tienen más posibilidades de formar parte de las próximas Cortes que no se ha votado a sí mismo. Y no lo ha hecho porque no puede, ya que Pueyo vota en su pueblo, Fonz, en la provincia de Huesca, mientras que él es cabeza de lista de Chunta en la provincia de Zaragoza, donde la izquierda aragonesista tiene más posibilidades de hacerse con escaños.

En imágenes | Así transcurre la jornada electoral en Aragón / Galindo / Gracia / Trives / Ibáñez Así transcurre la jornada electoral en Aragón

Segundo avance de participación El segundo avance de participación ofrecido por el Gobierno de Aragón se sitúa en el 41,02%, frente al 40,96% que contabilizaba a estas horas en la última cita de elecciones autonómicas, en 2023. El siguiente avance, el de las 18 horas de la tarde, situó la tasa de participación en 2023 en un 54,73%. Un total de 346.888 de aragoneses ya han depositado su voto en las urnas.

Pilar Alegría (PSOE) / Galindo / Gracia / Trives / Ibáñez Las mejores imágenes de la jornada electoral en Aragón

Voto nulo, en blanco y abstención Hay tres formas de expresar el descontento en una jornada electoral: el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. ¿Qué diferencias hay entre los dos primeros y, sobre todo, a quién beneficia cada decisión? La respuesta resumida es que el voto nulo -meter dos papeletas de diferentes partidos, por ejemplo- se considera como "voto emitido no válido" y no influye en el reparto de escaños, es decir, no beneficia ni perjudica a nadie. Tampoco la abstención. El voto en blanco (meter el sobre vacío) sí se considera válido y, por tanto, computa para el recuento final. Los beneficiados son los partidos mayoritarios y los minoritarios son los grandes damnificados, al elevar la barrera de votos necesaria para obtener representación.

Nolasco (Vox) cree que Aragón está ante "una oportunidad histórica" El candidato de ultraderecha ha introducido su voto en una de las urnas situadas en el CEIP Miguel Vallés, en Teruel. El que ha ejercido como vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Depoblación y Justicia en la anterior legislatura, ha destacado que la comunidad autónoma se encuentra ante "una oportunidad histórica" de dejar atrás "la ruina socialista y la estafa del bipartidismo". "Animamos a todo el mundo a que participe con muchísima fuerza porque se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas".

Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) acude a su colegio electoral: "Otro Aragón es posible" La candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha ejercido su derecho a voto en el CEIP Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego (Zaragoza). Goikoetxea ha llamado a la participación, pidiendo a los aragoneses que acudan a las urnas "con la ilusión de que otro Aragón es posible". "Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha", ha sostenido en su declaración ante los medios.