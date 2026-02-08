La explosión de SALF en las elecciones de Aragón: la formación de Alvise roza el escaño

Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación del agitador ultraderechista y eurodiputado Alvise Pérez, ha irrumpido con fuerza en las Elecciones de Aragón. En su primera comparecencia a las Cortes aragonesas, SALF ha sido la séptima fuerza más votada y se ha quedado muy cerca de entrar en el hemiciclo con un diputado.

SALF ha rozado los 18.000 votos en el total de la comunidad, muy cerca de los 19.300 que ha obtenido IU-Movimiento Sumar y que le ha dado un escaño en las Cortes. El partido de Alvise ha congredado a más del doble de votantes que el PAR, que se ha quedado por primera vez fuera del parlamento regional. La formación de Alberto Izquierdo ha caído a los 8.000 votos, por lo que SALF ha logrado 10.000 más.

No obstante, SALF se ha quedado lejos de los 26.512 votos que obtuvo en Aragón en los comicios europeos de 2024, que supusieron un 5% de los votos. En aquellas elecciones votaron 523.852 aragoneses y aragonesas, un 52.86% del censo. En esta ocasión han ejercido su derecho al voto 140.000 personas más, por lo que el porcentaje de votos obtenido por Alvise es del 2,75%.

Los casi 18.000 votos de SALF suponen el triple que los obtenidos por Podemos en estos comicios, que se ha quedado en poco más de 6.000. La siguiente fuerza en votos es Escaños en Blanco, con más de 4.000 y el doble que en 2023 y a continuación aparece el PACMA con más de 2.600, mil menos que en las anteriores.

Noticias relacionadas

El gran caladero del partido de Alvise Pérez ha sido la provincia de Zaragoza, donde ha sumado más de 14.000 de los 18.000 votos, quedándose a 1.300 de IU y el escaño. En Huesca ha logrado 4.400 votos y en Teruel, 1.400 sufragios.