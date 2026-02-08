Gabriel Rufián abre con Emilio Delgado en Madrid una conversación sobre la izquierda más allá del PSOE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mantendrá el próximo 18 de febrero un diálogo sobre el futuro de la izquierda alternativa con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado. Un evento que será el inicio de una gira de encuentros que quiere mantener el republicano con otros referentes de la izquierda más allá del PSOE.

El propio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en el parlamento autonómico, ha publicado en la red social 'X' un cartel informativo de la charla que mantendrá con Rufián, que será abierta al público en el Teatro Galileo Galilei de la capital y conducida por la analista política Sarah Santaolalla. "No es un acto más. Es una conversación necesaria sobre las encrucijadas que tiene por delante la izquierda y los retos que enfrenta la democracia", ha expuesto el diputado autonómico de Más Madrid para insistir en que es necesario "pensar el presente para disputar el futuro".

Según han adelantando 'Infolibre' y 'La Sexta' ambos desvinculan este encuentro con movimientos para generar un nuevo proyecto o candidatura para agrupar a todo el espacio progresista alternativo al PSOE.

Situación en la izquierda

El diálogo entre Rufián y Delgado se celebrará también en un contexto en el que Movimiento Sumar, Más Madrid, Comunes e IU tienen previsto en el primer trimestre del año formalizar su intención de volver a reeditar una coalición amplio de izquierdas para las próximas elecciones generales.

La idea de estos partidos es reactivar al electorado de izquierdas y forjar un frente amplio sobre bases programáticas, para definir luego el nombre del proyecto y su liderazgo. De momento, IU ha planteado que tiene que haber una marca electoral distinta a la de Sumar.

Un dirigente autonómico de podemos critica el movimiento

Mientras, la gira de Rufián bajo un "pretendido estrellato progresista" ha sido criticada por el coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, al darse a conocer en vísperas de las elecciones de este domingo en Aragón y a pocas semanas de que se celebren comicios en Castilla y León.

Y es a través de un mensaje en X en el que asegura que lo ve como una "falta de consideración hacia la izquierda que lucha en territorios muy difíciles".

Apuesta de rufián por la izquierda plurinacional

En julio del año pasado el portavoz de Esquerra en el Congreso apostó por la creación de un verdadero espacio "plurinacional" de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones generales y veía factible repetir el modelo de los últimos comicios europeos, en los que ERC se coaligó con Bildu, BNG y los baleares de Ara Més. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", avisó entonces.

Rufián insistió sobre esta idea el pasado 28 de enero durante un acto de ERC en Valencia, al sostener que se ha abierto una "oportunidad" para trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas elecciones generales, aunque no han concretado si hay negociaciones o una propuesta concreta. "Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra", afirmó.

Por ahora, varios dirigentes de los partidos de la izquierda estatal vienen considerando esta idea de Rufián como una reflexión personal e individual del dirigente republicano, como expusieron por ejemplo desde Podemos e IU.

A su vez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre se ha mostrado partidaria de las alianzas democráticas entre las fuerzas de izquierda, aunque dejó claro que esto "no va de suma de siglas".

Mientras, la figura de Delgado ha ido ganando relevancia mediática e incluso dijo que barajaba la idea de batirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya fuera de número uno o en el puesto 15. "Sencillamente es verdad que de un tiempo a esta parte gente me anima y considera que podría ser un buen candidato para disputarle al PP Madrid", trasladó.