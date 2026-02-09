IU da un portazo a la iniciativa de Rufián y pide un "diálogo entre militancias" frente al "protagonismo personal" de sus líderes

El ciclo de reuniones en la izquierda impulsado por Gabriel Rufián y que comenzará el 18 de febrero en Madrid con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, no levanta expectación alguna en la izquierda más allá del PSOE de carácter nacional. IU y Podemos han exhibido este lunes un escasísimo entusiasmo ante la iniciativa del dirigente de ERC. El más vehemente ha sido el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ha desdeñado la iniciativa sólo unas horas después de conocerse, proponiendo un "diálogo entre militancias" de distintos partidos frente al "protagonismo personal" de sus líderes políticos.

"La gente está harta que hablemos los mismos de arriba y de las telenovelas de la izquierda", consideró este lunes Maíllo, en rueda de prensa. "Tenemos que hablar es desde abajo y desde menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo. Eso es lo que nosotros nos queremos empeñar", señaló el dirigente andaluz.

Además, avanzó que "IU va a proponer un diálogo entre las militancias de todas estas organizaciones". "Y en esa interlocución desde abajo va a estar la clave del éxito de las confluencias que podamos construir de aquí al año que viene para las próximas generales".

El propio Maíllo, preguntado por la ronda de reuniones que aspira a celebrar Rufián, ha señalado que él mismo lleva dos años desplegando una intensa gira, que le ha llevado a reunirse con la dirección de diversas organizaciones políticas, incluido el caso de cargos de ERC. Dentro de esos encuentros constata una "preocupación común" de revertir la ola reaccionaria.

Podemos, escéptico

Tampoco en Podemos acogieron la iniciativa con expectación alguna. El secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, limitó el encuentro de Rufián a "una charla" y cuestionó incluso su representatividad: "No sé siquiera si cuenta con el aval de Más Madrid y de ERC", defendió en rueda de prensa este luens, donde evitó pronunciarse al respecto. "No les puedo decir nada más, no tenemos ninguna información al respecto".

Este fin de semana Rufián anunció un encuentro con Emilio Delgado, dirigente crítico de Más Madrid, con el objetivo de trabajar por un frente común en la izquierda que ponga freno a la extrema derecha de cara a las próximas generales.

Este mismo lunes, el dirigente de ERC ha lanzado algunas precisiones a través de las redes sociales, advirtiendo que "lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos" y cuestionando a los reacios a este tipo de iniciativas: "Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya".