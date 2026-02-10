Vídeo: Sara Fernández / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Elisa Mouliaá, al borde de las lágrimas: "Me he quedado sola, me dan ganas de tirar la toalla e irme del país"

La actriz Elisa Mouliaá ha decidido rectificar respecto a su movimiento procesal de la semana pasada y este martes ha comunicado juez Adolfo Carretero que sigue adelante con su denuncia por agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Así lo ha explicado su abogado, Alfredo Arrién, a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y poco después su cliente acudió a formalizar esta decisión directamente ante el instructor de la causa. Mouliaá ha acudido junto a su letrado al juzgado para comunicar que se ha replanteado la decisión que comunicó el pasado miércoles, cuando presentó un escrito diciendo que renunciaba de forma "irrevocable" a la acusación particular por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia contra el expolítico. Una vez que el escrito llegó al juez Adolfo Carretero, éste le pidió que lo corrigiera, ya que no estaba firmado por abogado ni procurador, o de lo contrario el proceso seguiría adelante porque ya se había decretado apertura de juicio oral, en una causa en el que acusaban tanto la actriz como la asociación Adive como acusación popular. Ayer el letrado de Mouilaá, Alfredo Arrién, adelantó que la actriz había cambiado de parecer y ya este martes ambos han acudido al juzgado para comunicar que presentó un escrito de renuncia "fruto de un ataque de ansiedad" por el que acabó en un hospital y que ahora no ratifica, según consta en el juzgado, han informado fuentes jurídicas. En este escrito se refleja que Mouliaá conoció a dos personas que le dijeron que también habían sido víctimas de Errejón pero que no habían denunciado, todo lo cual la afectó. Pero luego vio el escrito de la Fiscalía y decidió seguir. La actriz ha hablado a los numerosos medios que la esperaban tanto a la entrada como a la salida de los juzgados y ha dicho que le parece "vergonzoso" que tras el citado escrito de la Fiscalía alguien pudiera acusarla de falso testimonio, cuando ella no se ha inventado "ni una sola coma". Más información