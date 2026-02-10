Errejón anuncia que no acudirá hoy ante el juez ante las dudas sobre la continuidad de la acusación de Mouliaá

La defensa del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que había sido citado este martes ante el juez Adolfo Carretero para que le sea comunicado su procesamiento por un delito de agresión sexual del que le acusa Elisa Mouliaá, ha anunciado a primera hora de este martes que el exdiputado no acudirá a la cita. La actriz tiene previsto desvelar un poco más tarde si finalmente renuncia o no a ejercer la acusación popular contra el político, pero este no cumplirá con el trámite procesal "mientras no se aclare esta situación procesal".

La indecisión de Elisa Mouliaá provocó este lunes comunicaciones procesales entre la Audiencia Provincial de Madrid y el juez que instruyó este asunto, cuyo resultado puede determinar el archivo definitivo del caso. Pero si se confirma el último anuncio realizado por la actriz en redes sociales, replanteándose su renuncia y mostrando su intención de seguir acusando, se podrá dar continuidad a la causa, para la que ya se acordó apertura de juicio oral a principios del pasado mes de enero.

En un comunicado emitido pasadas las 7.00 horas de este martes por la defensa, se dice que "dado que la defensa de Íñigo Errejón a día de hoy no tiene constancia de que Elisa Mouliaá haya subsanado el error de forma que afecta a su petición de archivo de la causa, presentada el pasado 4 de febrero, y mientras no se aclare esta situación procesal" no acudirá ante el juez Carretero. Argumentan motivos "de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento".

La actriz anunció hace unos días que renunciaba a seguir ejerciendo la acusación particular este asunto, si bien el escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero iba sin firma abogado ni procurador, por lo que se le dio plazo para solventarlo. Los movimientos de la actriz se han producido tras conocerse el último escrito de la Fiscalía, que insta a la absolución del político al entender que hubo consentimiento en las relaciones entre ambos.